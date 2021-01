Amici 2021, anticipazioni puntata del 9 gennaio: sfide ed eliminazioni

Amici 2021 ritorna con il suo consueto appuntamento. Tra sfide ed eliminazioni, la tensione sarà alta. Scopriamo cosa succederà.

Amici di Maria De Filippi ritorna sul piccolo schermo dopo la pausa natalizia. Come sempre, andrà in onda dalle ore 14:05 circa su Canale 5.

La puntata sarà arricchita dalla presenza di un ospite davvero speciale: Fabrizio Moro. Il cantante si esibirà con due dei suoi successi, cioè “Portami via” e “Il senso di ogni cosa”.

Amici 2021: una puntata ricca di emozioni

Ovviamente, non ci saranno solo sorprese per i concorrenti, ma torneranno anche le sfide. A valutare il canto troviamo sempre Rudy Zerbi, Arisa e Anna Pettinellli. Nella categoria ballo ci sono invece Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini.

Quest’ultima non sarà in studio con i ragazzi dato che è risultata positiva al Covid-19. La showgirl sarà comunque presente, ma sarà costretta a collegarsi da casa. A Paolo Giordano andrà il compito di giudicare la sfida di canto in quanto giornalista e critico musicale.

Nonostante la puntata inizia tra qualche ora, sono già uscite delle anticipazioni succosissime grazie al sito “Il vicolo della News.it”. Si parla di ben due eliminazioni: una per il canto e una per il ballo. Durante l’episodio, Rudy Zerbi dirà di aver trovato una cantante molto brava e per questo chiede ad Arisa di metterla in sfida contro uno tra Kika, Arianna e Raffaele.

La cantante non sa decidersi e alla fine tutti e tre dovranno confrontarsi con la possibile new entry. Quest’ultima si chiama Ibla e grazie alle sue doti riesce a vincere la sfida. A dover abbandonare il programma è Kika che lascia in lacrime lo studio. Per quanto riguarda il ballo, Riccardo dovrà sfidarsi con Alessandro, un aspirante concorrente. Anche in questo caso, i giudici preferiscono il nuovo arrivato e Riccardo viene eliminato.

I colpi di scena non finiscono qui, Sangiovanni, Evandro e Aka7even si esibiscono con le loro nuove canzoni. Nel frattempo, Enula sarà contattato da due produttori che sono interessati al suo inedito “Auricolari“. Non è tutto rosa e fiori per Sangiovanni dato che Rudy non rimane soddisfatto della sua esibizione di un pezzo assegnatogli in precedenza. Il professore trattiene la sua maglia e il ragazzo non la prende affatto bene.