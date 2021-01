Amici 20, Kika e Riccardo eliminati definitivamente: entrano due allievi

Ad Amici 20, Kika e Riccardo hanno perso la sfida e sono stati eliminati dal programma. A conquistare la maglia due new entry.

Dopo la pausa natalizia, è tornato l’appuntamento consueto del sabato pomeriggio con “Amici” di Maria De Filippi. La puntata è iniziata con il collegamento da casa della maestra di ballo Lorella Cuccarini, che non era presente in studio in quanto ha contratto il Covid.

Il primo ospite presente in puntata è tra i più amati del pubblico di “Amici“: Fabrizio Moro. Il cantante romano si è esibito con “Il senso di ogni cosa” e “Portami via” e poi ha annunciato che a breve inizierà le riprese di un film, chiamato “Ghiaccio“. Il premio Tim della settimana è stato assegnato a Deddy che ha cantato il suo inedito “Il cielo contromano“. Poi si è passati alla lettera che ha fatto discutere molto in settimana: quella di Rudy Zerbi indirizzata ad Arisa, in cui le ha chiesto di scegliere chi mandare in sfida tra Arianna Gianfelici, Raffaele Renda e Kika contro Ibla, che secondo Rudy è più talentuosa dei tre.

Amici 20, le sfide e i concorrenti eliminati

Rudy Zerbi ha preso la sua decisione, mandando i tre allievi in sfida contro Ibla ed ha preso il via la sfida giudicata da Luca Dondoni. Secondo il giudice la sfidante è meritevole ed ha confermato che prenderà il posto di uno dei tre allievi: ad essere eliminata è stata Kika, che ha abbandonato la scuola tra le lacrime dei suoi compagni.

Maria De Filippi aveva dato un compito a Samuele Barbetta, quello di creare una coreografia da ballare con i suoi compagni senza l’aiuto dei ballerini professionisti. Il risultato è stato apprezzato moltissimo dai maestri di ballo, anche da Alessandra Celentano. A ricevere complimenti anche Sangiovanni con il suo brano “Lady” e Giulia Stabile con il suo assolo. Riccardo Guarnaccia ha affrontato la sfida dovuta ad un provvedimento disciplinare ed è stato giudicato dalle insegnanti di ballo. A vincere è stato il suo avversario, il ballerino Alessandro che entra nella scuola di “Amici“.