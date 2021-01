Allarme ufo: avvistata una misteriosa forma triangolare

Una straordinaria immagine di quello che potrebbe essere un ufo è stata scattata nell’Area 51, una delle strutture militari sensibili situate all’interno del Nevada Test and Training Range.

Un pilota privato ha scattato la straordinaria foto di una misteriosa forma triangolare all’interno di un hangar aperto dell’Area 51, famosa base sperimentale e militare. Si tratta di un ufo o di un aereo sperimentale? Per il momento l’interrogativo resta senza risposta.

Nuova caccia all’ufo nell’Area 51

Gabe Zeifman, pilota privato e fotografo amatoriale, ha trascorso il giorno di Natale volando a bordo del sua aereo Cessna 150 scattando poco più di 1.000 foto. Tra cui quella di un hangar che sembra ospitare un misterioso oggetto triangolare, apparentemente molto grande anche se l’immagine non è chiara.

L’Area 51 è solo una delle strutture militari sensibili situate all’interno del Nevada Test and Training Range (NTTR), una vasta area di addestramento militare nel deserto del Mojave in Nevada. I dettagli di tutto ciò che accade nell’Area 51 sono classificati come top secret e il massimo riserbo su tutto ciò che avviene dentro e intorno alla struttura ha portato a teorie cospirazioniste sulla presenza di ufo in quell’area.

Di certo c’è solo che l’Area 51 è stata fondata dalla CIA nel 1955 come struttura di prova per un aereo spia e che probabilmente è stato utilizzata da allora per testare velivoli sperimentali e coperti da massima segretezza. Per quanto riguarda le implicazioni sulla sicurezza nazionale della condivisione delle immagini, vale la pena fi notare che la Russia può e fa sorvolare direttamente sull’Area 51 sofisticati aerei da ricognizione ai sensi del “Trattato sui cieli aperti”.

