Vaccino finto a 92enne dietro pagamento, caccia al truffatore | VIDEO

Un sedicente ‘rappresentante’ del Servizio Sanitario Nazionale fa un vaccino finto ad una ignara anziana e si fa dare anche dei soldi.

Una truffa odiosa ha causato lo sdegno più totale in Gran Bretagna. Colpa di un individuo che è riuscito a circuire una anziana di 92 anni, facendosi pagare con la promessa di iniettarle un vaccino anti virus. In realtà si trattava di qualcosa di totalmente inefficace, fatto sta che si tratta di un raggiro in piena regola.

Questo sedicente individuo si è fatto corrispondere 160 sterline per “salvare” la malcapitata nonnina, approfittando della sua buonafede. La vicenda arriva da Londra, e più precisamente da una zona di periferia, ovvero dal sobborgo di Surbiton. Ad accorgersi di quanto capitato sono stati alcuni parenti dell’anziana truffata. Il tutto è accaduto lo scorso 30 dicembre, di pomeriggio. La donna aveva fatto entrare lo sconosciuto in casa sua dopo che lui aveva suonato al campanello.

‼️ APPEAL ‼️

We’re appealing for the identity of this man who has been administering fake #COVID19 vaccines to vulnerable people in return for money.

If you have any information, please call 101 quoting reference 3042.

For more information visit ➡️ https://t.co/sKjgFCbJvJ pic.twitter.com/emixorb9V6

— City of London Police (@CityPolice) January 8, 2021