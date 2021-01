Uomini e Donne, anticipazioni di oggi: una corteggiatrice via in lacrime

Uomini e Donne anticipazioni, ci sono diverse vicisitudini che appassioneranno il pubblico nella puntata di oggi. Con qualche colpo di scena.

Nella puntata di ‘Uomini e Donne‘ precedentemente registrata e che verrà mandata in onda su Canale 5 in tale data, ci saranno ulteriori sviluppi in merito al Trono Classico ed a quello Over. Per quanto riguarda le vicende dei più maturi, terrà banco il rapporto molto tribolato che riguarda Gemma Galgani e Maurizio Guerci.

Tra i due c’erano state delle tensioni e lui in particolare sembrava intenzionato a non volere più continuare la frequentazione con la Dama torinese. Intanto, sorpresa: a ‘UeD’ si rivede anche Sossio Aruta con la sua Ursula Bennardo. Invece non si sa come andrà a finire tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, cosa faranno Davide e Sophie coi loro corteggiatori?

Ma qui sembra evidente come l’entusiasmo reciproco sia il comun denominatore. Ed ancora, non finisce qui: ci sono pure le vicissitudini che riguardano Sophie Codegoni e Davide Donadei. Quest’ultimo appare sempre più vicino a scegliere Chiara Rabbi a scapito di Beatrice Buonocore, con tanto di esterna a rafforzare tale ipotesi

L’uscita tra Davide e Chiara fa scoppiare in lacrime Beatrice, ma lui non se ne cura affatto. La Codegoni invece è ‘palleggiata’ fra Giorgio, Antonio e Matteo. Ma proprio Matteo pare guadagnare terreno. E, per finire, ci sarà spazio anche per approfondire il rapporto tra Aurora e Giancarlo. Come al solito il pubblico risponderà presente sintonizzandosi su Canale 5.