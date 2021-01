Una Vita, anticipazioni puntata dell’8 gennaio

Una Vita ritorna con il suo consueto appuntamento. Scopriamo cosa sconvolgerà la vita dei persona e che sorprese ci saranno.

Anche oggi è confermato l’appuntamento con una delle soap più seguite d’Italia. La famosa telenovelas è pronta ancora una volta a stupire ed entusiasmare i telespettatori.

Per chi vuole sapere i colpi di scena, ecco alcune anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 8 gennaio 2021.

Una Vita: Susana rinuncia al premio

Come tutti sappiamo, le abilità di Susana non possono essere messe in discussione dato che la donna è un’abile modellista e sarta. Per questo motivo, la sua vittoria al concorso di moda è quasi scontata. La proposta di partecipazione le arriva da Liberto e Rosina che sanno benissimo che Susana non ha per niente perso il suo talento, nonostante abbia chiuse la bottega da quasi un anno.

Leggi anche -> Uomini e Donne, anticipazioni di oggi: una corteggiatrice via in lacrime

Quella che avrebbe dovuto essere una competizione spensierata si rivela davvero poco divertente e Susana viene presa da molta ansia che decide di barare. La donna sarà afflitta dal senso di colpa per aver usato un modello non suo e il fatto sarà aggravato dai ricordi derivanti dal bozzetto. Per lei rinunciare al premio è l’unica cosa da fare, ma questo suscita lo sconcerto di Liberto e Rosina.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Questi ultimi insistono affinché la sarta tenga il premio e alla fine scoprono il perché di tanta riluttanza. Susana alla fine è costretta a confessare il suo segreto. Liberto e Rosina rimarranno sconvolti dal suo gesto, ma saranno lasciati anche senza parole dopo aver scoperto l’identità dell’autore del bozzetto.

Leggi anche -> Stasera in tv, Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto: anticipazioni di oggi

Se volete scoprire chi si cela dietro al disegno, non vi resta altro che guardare l’episodio di oggi che andrà sempre in onda alle ore 14:00.