Test visivo, quale figura vedi prima? Scopri se sei fantasioso o coraggioso

Questo test visivo ha lo scopo di delineare un tratto saliente della tua personalità, scopri se sei un soggetto fantasioso o coraggioso.

Per il test odierno abbiamo scelto un’illusione ottica. Riteniamo sempre interessante il mettersi in gioco con queste immagini. Può celare qualcosa su di noi e sugli altri infatti il notare un’immagine piuttosto che un’altra. I test che tanno successo hanno avuto su internet di questi tempi sfruttano proprio la curiosità degli utenti web di scoprire cosa dirà su di loro la risposta al test.

Chiaramente i risultati non sono certo delle prove scientifiche, ma sono mostrati a scopo illustrativo a chi si mette in gioco. Per coloro i quali cercano risposte sul perché di determinati comportamenti, infatti, è sempre consigliato rivolgersi da un professionista in grado di poter comprendere il perché di determinati comportamenti e sensazioni.

Test visivo: sei fantasioso o coraggioso?

I risultati del test di oggi, inoltre, non si prefiggono di creare un vero e proprio profilo, ma di dividere in due gruppi le persone che vi partecipano. Il funzionamento è semplice: dovete guardare l’immagine e comprendere quale delle due figure presenti nel disegno notate per prima.

Il Leone

Se la prima figura che notate è quella del Leone, significa che siete persone attente ai dettagli e che desiderano andare alla radice di ogni aspetto della vita. Non vi fate paralizzare dalla vostre incertezze ed affrontate con coraggio qualsiasi sfida. Ciò fa di voi delle persone ottimiste, sicure di poter affrontare qualsiasi ostacolo ed è probabilmente questa la radice del vostro successo.

L’Uccello

Se la prima cosa che avete notato, invece è l’uccello, significa che siete delle persone un po’ distratte e svagate. Troppo spesso vi capita di avere la testa tra le nuvole e questo abbassa il vostro rendimento in ogni cosa che fate. Siete però delle persone ricche di fantasia e creatività, in grado di trovare soluzioni che altri non vedono nemmeno. Inoltre siete dei sognatori e sperate un giorno di poter dare un contributo concreto per migliorare il mondo.