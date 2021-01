Stefano Ansaldi, le ombre nel passato del ginecologo ucciso a Milano

Nuovi dettagli sull’omicidio del ginecologo Stefano Ansaldi: le indagini ora si concentrano sulla denuncia di una paziente e su una serie di assegni scomparsi.

Sabato 19 dicembre, intorno alle 18:05 nei pressi della stazione di Milano Centrale, particolarmente affollata per via dello shopping natalizio, si consumava l’omicidio di Stefano Ansaldi. Tante le ombre sulla morte del ginecologo, cui ora si aggiungono nuove inquietanti rivelazioni da parte degli inquirenti. Accanto al corpo del medico 65enne, originario di Benevento ma residente a Napoli, dove operava, è stata ritrovata l’arma del delitto, un coltello da cucina, su cui però non sono state rilevate impronte digitali. Inoltre, la vittima al momento del ritrovamento del cadavere indossava dei guanti in lattice.

Tra le varie piste seguite dagli inquirenti c’è anche quella del suicidio. Si sta setacciando in particolare il passato del dottore, e a questo proposito sono emersi una serie di elementi che potrebbero rivelarsi decisivi: la denuncia di una sua paziente a causa della morte della figlia appena nata e alcuni assegni scomparsi, a quanto pare destinati a paradisi fiscali.

La verità sulla morte di Stefano Ansaldi

Un’altra ipotesi che si va consolidando è che Stefano Ansaldi sia stato ucciso in maniera premeditata da qualcuno che gli aveva dato appuntamento in via Mauro Macchi. Mentre sono ormai tanti i dettagli che portano a escludere la pista della rapina, e partire dal costoso modello di Rolex che il ladro si sarebbe dimenticato di portare via e dalla cospicua somma di denaro (da consegnare o ricevuta) che l’uomo aveva con sé.

Per il momento due giovani testimoni hanno raccontato di aver udito un gorgoglio sospetto, simile a quello di “una tubatura che perde acqua”, e di aver visto il medico aggrapparsi a un palo per poi accasciarsi al suolo. Del killer, però, nessuna traccia. Le risultanze delle indagini sui tabulati telefonici del medico potrebbero essere decisive per fare definitivamente chiarezza su questa triste vicenda.

