Stasera in tv, Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto: anticipazioni di oggi

Siamo tutti pronti alla seconda puntata di Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto. Ecco a voi alcune succose anticipazioni.

Una nuova puntata di Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto è pronta a sorprendere tutti i telespettatori più affezionati. La nuova edizione del celebre programma, andata in onda su Real Time a partire dal 1 Gennaio 2021, sta già riscuotendo un enorme successo. Le puntate saranno trasmesse ogni venerdì alle 21:20 e sarà possibile rivederle in streaming su dplay. Tutti gli appassionati della trasmissione non vedono dunque l’ora di scoprire che cosa avrà in serbo per noi stasera uno dei cooking show più amati dalla nazione. Ecco a voi qualche succosa anticipazione della puntata di oggi, venerdì 8 Gennaio 2021.

La gara a colpi di ricette e innovative tecniche culinarie è pronta a sorprenderci stasera. La trasmissione vedrà infatti 6 coppie di congiunti contendersi la vittoria. Queste ultime sono composte da padri, figlie, nonni, conviventi, nipoti, sorelle, coniugi, e chi più ne ha più ne metta. I concorrenti, proveniente da tutta Italia, sono accomunati dall’amore per la cucina, nello specifico per la pasticceria e non vedono l’ora di dare il massimo e di lavorare insieme per superare tutti gli ostacoli e le sfide.

Chi saranno i celebri giudici che valuteranno l’operato e i manicaretti dei concorrenti? Per quest’edizione sono scesi in campo niente meno che Damiano Carrara, Ernst Knam, e Clelia d’Onofrio. Il trio, acclamato ed amatissimo dal pubblico, ci riserverà senza dubbio una valanga di sorprese e colpi di scena. Al timone sarà invece Flavio Monteucchio, il protagonista assoluto della conduzione del programma. Tutti i telespettatori non stanno dunque più nella pelle, e non vedono l’ora di scoprire quali saranno le sfide e chi saranno gli eliminati della puntata di stasera.

Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto: la nuova edizione del celebre programma di cucina

