Rosina Carsetti, chi è la donna di 78 anni trovata morta a Montecassiano

Rosina Carsetti è stata trovata morta la sera della vigilia di Natale in circostanze misteriose. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Rosina Carsetti, casalinga, 78 anni, è stata trovata morta la sera della vigilia dello scorso Natale sul pavimento di una villetta a Montecassiano, piccolo comune della provincia di Macerata, nelle Marche, probabilmente a seguito di soffocamento. Conosciamola più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Rosina Carsetti

Rosina Carsetti era nata a Matelica, poi per diversi anni aveva vissuto a Macerata, dove con il marito Enrico Orazi, titolare di Car Commercio, auto ricambi, era andata a vivere al primo piano di una palazzina di via Arcangeli. Lì era rimasta fino a 25 anni fa, quando si è trasferita nella villetta a schiera di via Pertini a Montecassiano. Casalinga in pensione, conduceva una vita tranquilla ed era benvoluta da tutti. Amava prendersi cura della sua casa, del suo giardino e dei suoi fiori. “Era sempre sola – ha raccontato un’amica di vecchia data dopo la tragedia – e ci chiamava, a me e altre amiche”.

Leggi anche –> Rosina Carsetti, rinviato il funerale: la figlia accusata apre il negozio

Da circa un anno la figlia di Rosina, Arianna, si era trasferita a vivere nella villetta con il figlio Enea, vent’anni. E a quanto pare i rapporti con Rosina non erano affatto idilliaci. “Mi diceva che le avevano tolto il giardino, che viveva in una cucina e nel

soggiorno – ha raccontato sempre l’amica della vittima -. Che le avevano tolto le chiavi dell’auto e la poteva usare solo il sabato. Aveva delle amiche a Montecassiano, ed era felice perché sarebbe andata a pranzo a Natale da due vicini. Mi aveva detto: ‘Sono felice, qualcuno mi vuole bene””.

Un altro vicino di casa ha parla di una situazione “che era giunta al limite”. Rosina “era

una donna buona, una persona squisita”. Ma si era all’improvviso ritrovata a essere un’estranea in casa propria, e non più padrona della propria vita. Quella vita che alla fine le è stata anche tolta.

Leggi anche –> Giallo di Natale, Rosina Cassetti: ci sono 2 indagati per omicidio