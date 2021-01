Romano Prodi, chi è la moglie Flavia Franzoni: età, lavoro, vita privata

Flavia Franzoni è la moglie dell’ex leader del centrosinistra Romano Prodi. I due sono sposati da 50 anni ed hanno due figli insieme.

Flavia Franzoni è la moglie di Romano Prodi, l’ex leader del centrosinistra. I due sono marito e moglie da oltre 50 anni, festeggeranno quest’anno il 52esimo anniversario. Ma di cosa si occupa la donna?

Flavia Franzoni ha 74 anni ed è una docente universitaria all’Università di Bologna, dove vive da anni con il marito Romano Prodi ed è un’esperta di politiche del welfare. Per anni è stata alla guida dell’Istituto regionale per i servizi sociali. Insieme al marito ha scritto un libro a quattro mani, dal titolo “Insieme“, dove raccontano la loro esperienza di vita comune. Insieme è il racconto della grande famiglia che i due hanno creato insieme e si riferisce anche alle esperienze vissute in comune con i compagni di scuola, di parrocchia, di lavoro o in vacanza.

Flavia Franzoni, il segreto del matrimonio con Romano Prodi

Romano Prodi durante la cerimonia per le nozze d’oro tenuta nella Chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna, ha raccontato che ha conquistato Flavia con un lungo corteggiamento. “Eravamo vicini di casa, ci siamo conosciuti a Reggio e io facevo la corte a Flavia. Lei era bella, io brutto però dopo tre anni ce l’ho fatta e oggi siamo qui“, ha rivelato l’ex leader del centrosinistra.

“Il trucco di un matrimonio così? La manutenzione. Il segreto è la manutenzione degli affetti, necessaria, perché nella vita ci sono sempre difficoltà e inconvenienti ma se c’è affetto si supera tutto“, ha rivelato l’ex leader del centrosinistra riguardo al matrimonio con Flavia Franzoni. I due hanno condiviso una splendida vita insieme, che li ha portati ad avere due figli: Giorgio e Antonio.