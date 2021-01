Positivo al Covid, è in quarantena al Gemelli: lui scappa dall’ospedale

Individuo sottoposto a quarantena obbligatoria al Policlinico Gemelli perché positivo al Covid se ne va eludendo i controlli: finisce così.

Un uomo positivo al Covid e sottoposto in quarantena al Policlinico Gemelli di Roma è fuggito dall’ospedale dove si trovava e ha fatto perdere ogni traccia di sé. Subito dopo i carabinieri si sono messi sulle tracce di un cittadino italiano di 57 anni che risiede a via Monte Senario.

Leggi anche –> Dpcm, viola le norme per scalare una roccia: grave in ospedale e multata

Lì i militari lo hanno trovato, denunciandolo per violazione della quarantena obbligatoria come indicato dalle apposite disposizioni anti pandemia contenute nell’ultimo Dpcm e nei tanti che hanno preceduto l’ultima comunicazione ufficiale del governo, il 18 dicembre scorso. Ora il fuggiasco positivo al Covid si trova al ‘San Filippo Neri’, la denuncia a suo carico è a piede libero.

Leggi anche –> Vaccino Moderna, si dell’Aifa: sarà distribuito anche in Italia

Positivo al Covid, i carabinieri lo scovano a casa

Intanto proseguono i controlli allo scopo di scovare eventuali episodi di violazione. Ogni volta si apprende di casi e di situazioni che rasentano anche il ridicolo. A Capodanno ad esempio le autorità hanno sorpreso in diversi individui nell’atto di festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo con i classici trenini, in feste private.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Medico suicida, responsabile vaccinazione anti Covid si butta dal balcone

E non sono mancate anche comportamenti sconsiderati di massa, come veri e propri rave party. Tutte situazioni nelle quali viene fatto esattamente il contrario di quanto andrebbe invece messo in atto. Da più parti si richiedono atteggiamenti di responsabilità per potere fare si che la fine della pandemia si avvicini.