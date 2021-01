Miracoli dal cielo, chi è l’attore Martin Henderson: età, foto, carriera

Martin Henderson è un attore neozelandese, conosciuto per il suo ruolo nella serie televisiva “Grey’s Anatomy”. Ha preso parte alla pellicola “Miracoli dal cielo”.

Martin Henderson è nato a Auckland l’8 ottobre 1974 ed ha iniziato a recitare da giovanissimo in piccole produzioni neozelandesi. Nel 1995 si trasferisce a Sydney dove, sul set della serie tv “Sweat“, conosce l’attore Heath Ledger. Con lui stringerà un rapporto di amicizia.

Insieme ad Heath Ledger decide di trasferirsi negli Stati Uniti per tentare la fortuna ad Hollywood. Martin Henderson però scopre il teatro a New York e reciterà in diverse produzioni prima di ottenere il suo primo ruolo importante nel 2002 in “Windtalkers” di John Woo. Nello stesso anno interpreta il ruolo dell’ex fidanzato di Naomi Watts nel film “The Ring” di Gore Verbinki. Tra i film ai quali ha preso parte risalta anche la pellicola del 2006 di Patricia Riggens “Miracoli dal cielo“. La pellicola è basata sul libro di Christy Beam, che racconta la vera storia di sua figlia, che ha avuto un’esperienza pre-morte dalla quale è riuscita a trattare una malattia incurabile. Nel film è presente anche l’attrice Jennifer Garner, conosciuta per il suo ruolo in “Alias“.

Martin Henderson, carriera e vita privata

Oltre all’attività cinematografica, Martin Henderson ha preso parte al videoclip della canzone “Toxic” di Britney Spears del 2004. Inoltre l’attore ha preso parte a diverse serie televisive, recitando in “Off the Map” nel 2011, la miniserie “Secrets & Lies“, “The Red Road” e “Shortland Street“.

Henderson è conosciuto anche per il suo ruolo nella celebre serie televisiva “Grey’s Anatomy“, nella quale ha recitato dal 2015 al 2017, per 45 episodi, nel ruolo di Nathan Riggs. Dal 2019 è Jack Sheridan nella serie televisiva che ha debuttato su Netflix “Virgin River“, al fianco di Alexandra Breckenridge. L’attore è attualmente impegnato con Aisha Mendez.