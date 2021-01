Miracoli dal cielo, chi è l’attrice Jennifer Garner: età, foto, vita, carriera

Jennifer Garner è un’attrice e produttrice americana che ha partecipato a diverse pellicole importanti, tra cui “Miracoli dal cielo”.

Jennifer Garner è nata a Houston il 17 aprile 1972. Inizialmente si è iscritta alla “Denison University” per conseguire la laurea in chimica, ma quando scopre la sua passione per la recitazione, decide di cambiare il suo percorso di studi. Il suo esordio è a teatro con la Georgia Shakespeare Company.

Inizia a partecipare a pellicole per la televisione e telefilm, come “Cenerentola a New York“, al fianco di Jennifer Love Hewitt, che vengono presto cancellati. E’ una guest star ricorrente nella serie tv “Felicity” di J.J. Abrams e nei panni di un’infermiera nel film “Pearl Harbor” dove conosce il futuro marito Ben Affleck. L’incontro con il regista Abrams, però, la porterà alla notorietà con il ruolo della spia Sydney Britow in “Alias” per il quale vince numerosi premi. Ottiene il ruolo di Elektra Natchios nel film d’azione “Daredevil” recitando nuovamente con Affleck. Nel 2004 recita nella commedia romantica “30 anni in 1 secondo” e due anni dopo in “Tutte le cose che non sai di lui“.

Jennifer Garner, il successo e la vita privata

La carriera di Jennifer Garner prende il volo e l’attrice nel corso degli anni 2000 è impegnata in diverse pellicole di grande successo come “Juno” con Ellen Page, “La rivolta delle ex” con Matthew McConaughey, il film corale “Appuntamento con l’amore“, “Dallas Buyers Club” al fianco di Jared Leto e McConaughey e “Miracoli dal cielo“, pellicola del 2016 per la regia di Patricia Riggens.

Jennifer Garner è stata sposata con l’attore Scott Foley, conosciuto sul set di “Felicity” dal 2000 al 2003. Ha frequentato il suo co-protagonista in “Alias“, Michael Vartan e nel 2004 inizia la sua relazione con l’attore Ben Affleck. I due si sposeranno nel 2005 e insieme hanno tre figli: due bambine e un maschio. Dopo dieci anni di matrimonio annunciano di volersi separare ma continuano a vivere insieme per il bene dei loro bambini.