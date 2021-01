Masterchef, l’eliminazione del concorrente lascia tutti senza parole

Ancora una puntata di Masterchef 10 con alcune eliminazioni clamorose: cos’è successo durante l’ultimo appuntamento?

Nella serata di giovedì 7 gennaio 2021 è andato in onda il quarto appuntamento con Masterchef 10. Anche in questa puntata ci sono state eliminazioni assurde dopo gli addii di Camilla, Francesco G. e Giuseppe. Nell’ultimo appuntamento i concorrenti hanno dovuto preparare gli occhi e così i vari giudici hanno assaggiato i piatti di Maxwell, Daiana e Francesco A. con la seconda che ha avuto la meglio costruendo la possibilità di una terza combinazione di ingredienti, ‘cloche killer’, che ha messo in difficoltà alcuni concorrenti, tre acui Federica, Azzurra, Valeria, Irish, Monir e Antonio. Soltanto il piatto di quest’ultimo ha avuto la meglio, mentre Sedighe, Irish e Ilda, invece, sono stati tra i peggiori.

Masterchef, doppia eliminazione: una lascia senza parole

Così Irish ha dovuto dire addio alla cucina di Masterchef. L’eliminazione è arrivata davvero a sorpresa facendo scatenare tutti anche sui social. In tanti pensavano fosse una delle più talentuose, ma i giudici hanno rivelato che il piatto era immangiabile. Successivamente i concorrenti hanno affrontato vari step, tra cui quello per la farina con Alessandra, Jia Bi, Maxwell, Ilda, Igor, Monir e Azzurra che si sono salvati. Mentre con la zuppa di cipolle francese, in molti hanno rischiato davvero tanto: in balconata sono andati solo Daiana e Aquila. Infine, è arrivata la seconda eliminazione di Masterchef 10 con i saluti finali di Sedighe.