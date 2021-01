Magalli Volpe, nuovo round: lui non sa di essere in onda – VIDEO

Si rinnova la infinita lotta Magalli Volpe, con un fuori onda che mette il buon Giancarlo in imbarazzo a ‘I Fatti Vostri’.

E ci risiamo. La singolar tenzone Magalli Volpe vede andare in scena un nuovo atto. La loro faida va avanti dal 26 maggio 2016, quando i due ebbero un alterco in diretta televisiva. Sulle prime sembrava una cosa di poco conto, invece è da lì che tutta Italia ha potuto constatare come tra i due probabilmente già da prima le cose non andassero affatto bene.

Leggi anche –> Giancarlo Magalli, perché è finito il matrimonio con Valeria Donati

Da lì in avanti diversi sono i duelli verbali ai quali gli italiani hanno assistito, con frecciate e stilettate da una parte all’altra. Ed in questa loro partita di tennis dove al posto della pallina c’è una ideale bomba a mano, né l’uno né l’altra hanno mai mostrato realmente l’intenzione di volere seppellire l’ascia da guerra. Lo scontro Magalli Volpe ha trovato – e non potrebbe essere altrimenti – terreno fertile sui social network. Qui periodicamente viene tirato fuori e dà adito agli utenti di discutervi su e di parteggiare per l’uno o per l’altra. C’è chi accusa Magalli di essere il vecchio che non vuole fare posto al nuovo e chi gli dà del superbo. E chi invece lo difende ed attacca Adriana di usare la violenza sulle donne come pretesto per potere fare breccia in maniera populista ed ottenere ragione.

Leggi anche –> Adriana, incontro sfiorato con Magalli a ‘Le Iene’ – FOTO

Magalli Volpe, scivolone in diretta di lui: cosa ha detto

Magalli, può ripetere? Da “I fatti vostri” del 7 gennaio 2021 su Rai 2. pic.twitter.com/SVVM0vpojA — LALLERO (@see_lallero) January 7, 2021

Ammiratori, followers e quant’altri sono liberi di potere assumere la posizione che più ritengono vicina alla realtà. Intanto però la cavalleria rusticana Magalli Volpe si rinnova con un nuovo episodio. Che fa sorridere i più. Nel corso della puntata de ‘I Fatti Vostri’ dell’8 gennaio 2021, Magalli si è rivolto alla coconduttrice Samanta Togni, convinto di essere fuori onda perché in quel momento stava parlando il colonnello Massimo Morico nel suo spazio apposito.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Adriana Volpe, la querela di Giancarlo: nuovo durissimo attacco della conduttrice

Invece la camera è finita sul conduttore, e proprio mentre lo si sente esclamare le seguenti parole: “Ah, vedi…e la Volpe non gli facev…”. Salvo poi interrompersi con estrema sorpresa. Poi Magalli accampa una scusa parlando di una Susanna che rischiava di fare tardi. E sui social in tanti se la stanno ancora ridendo.