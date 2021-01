Lutto nel mondo della tv: morto Dearon Thompson, storico protagonista di ER

Il mondo della tv piange la scomparsa del talentuoso attore americano Dearon Thompson, l’iconico Malik McGrath di ER.

Nelle scorse ore è emersa sul web la triste notizia della scomparsa improvvisa di Dearon Thompson, attore americano diventato popolare con il ruolo nella storica serie medical drama: ER – Medici in prima linea. Ad aver comunicato la scomparsa dell’attore, conosciuto a Los Angeles anche come rapper, è stato il fratello Marshawn, il quale ha anche spiegato di pensare che la causa della morte sia stato un arresto cardiaco.

Sebbene non vi sia ancora un referto ufficiale del coroner e si debba attendere il risultato dell’autopsia per averne certezza, il fratello è a conoscenza dei problemi cardiaci che Dearon ha avuto negli ultimi 11 anni. Nel 2009, infatti, l’attore era finito sotto i ferri per la sostituire la aorta e per sistemare il funzionamento di una valvola cardiaca. A rivelarlo ai media era stato anni fa lo stesso attore, in un’intervista concessa a Radar Online: “Avevo una valvola cardiaca che perdeva e la aorta si era espanda in un modo in cui non avrebbe dovuto”.

Morto Dearon Thompson, chi era l’attore americano

Nato nella caotica Los Angeles, Dearon Thompson si era imposto nel mondo dello spettacolo come rapper con lo pseudonimo di Deezer D. Nel 1994 ha avuto l’occasione di esordire sul set di una serie tv che poi è diventata di culto: ER-Medici in prima linea. Nel ruolo dell’infermiere Malik McGrath, l’attore ha recitato sino al 2009, accompagnando anche la conclusione della serie che ha reso celebre in tutto il mondo George Clooney.

La notizia della sua morte ha colpito tantissimi fan della serie, ma anche colleghi che hanno avuto la possibilità di conoscerlo e apprezzarlo personalmente. Una di queste è stata sicuramente Jennifer Gimenez, la quale ha scritto: “Il mio cuore soffre in modo insostenibile al momento. Ho appena scoperto della scomparsa di Dearon Thompson. Lo conosco da quando ero una bambina, è cresciuto come un membro della mia famiglia ed è stato un fratello spirituale per me. Che tu possa trovare la pace, fratello mio”.

