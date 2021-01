Lorella Cuccarini positiva, le condizioni della coach di ‘Amici’

By

Arriva la conferma che riguarda Lorella Cuccarini positiva. La notizia ha ricevuto i crismi dell’ufficialità nella giornata del 7 gennaio 2021.

Nella mattinata di giovedì 7 gennaio 2021 è arrivata la notizia che riguarda Lorella Cuccarini positiva al Covid. La 55enne romana, che da settembre ricopre il ruolo di professoressa di danza ad ‘Amici’ di Maria De Filippi, risulta essere asintomatica e versa in buone condizioni.

Leggi anche –> Lorella Cuccarini, addio a La vita in diretta: svelato il motivo

Nel pomeriggio di sabato 9 gennaio 2021 andrà in onda la puntata del pomeriggio del noto talent show, in onda in maniera ininterrotta dal 2001. E Lorella Cuccarini e costretta a casa suo malgrado, interverrà comunque all’interno del programma attraverso un collegamento video.

Leggi anche –> Amici 20, Lorella Cuccarini attacca Alessandra Celentano: “Che scelta!”

Lorella Cuccarini positiva, fino a negatività acquisita insegnerà da casa

La Cuccarini spiegherà per l’appunto di avere scoperto di essere positiva dopo un tampone effettuato qualche giorno fa. Fino a quando un nuovo test non darà il tanto auspicato risultato della negatività, Lorella continuerà comunque a lavorare da casa per ‘Amici’.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> La sua confessione sulla lite con Matano: “Ringrazio il cielo”

Infatti lei è perfettamente in grado di svolgere le proprie lezioni da casa. E questa inattesa difficoltà non fa altro che darle ancora più motivazioni. Intanto sui suoi profili personali social l’eterna rivale di Heather Parisi sta ricevendo tanti messaggi di sostegno da parte dei suoi ammiratori.