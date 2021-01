La figlia di Al Bano Jasmine Carrisi si è confidata in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna.

La fine del 2020 per Jasmine Carrisi è stata decisamente entusiasmante. Prima dell’estate ha registrato e pubblicato il suo primo singolo dando avvio alla carriera da cantante, un sogno che aveva nel cassetto e che il padre l’ha incoraggiata a realizzare. Il percorso nel mondo della musica per lei è ancora allo stadio primordiale e per il momento sta studiando per poi provare a pubblicare un progetto più grande.

Nel frattempo ha cominciato l’Università e nel mese di novembre si è lanciata anche nel mondo della televisione. Come ormai sanno tutti gli italiani, infatti, Jasmine ha fatto il proprio debutto televisivo come coach di The Voice Senior al fianco del padre. Un’esperienza accompagnata da pregiudizio e critiche, ma che alla fine si è rivelata positiva sia dal punto di vista personale sia per smentire chi le diceva che non aveva le carte in regola per partecipare alla trasmissione.

Jasmine Carrisi, il rapporto speciale con Yari

La 19enne ha ottenuto una popolarità inaspettata e ancora oggi, ad oltre un mese di distanza dalla fine del programma, è al centro del gossip nostrano. Questa settimana la figlia di Al Bano ha rilasciato un’intervista a Diva e Donna in cui si è aperta ed ha svelato le difficoltà derivanti dall’essere figlia di due personaggi famosi: “Quando ero piccola è stato molto pesante. I miei compagni di classe e i professori mi guardavano con occhi diversi spesso in maniera negativa. Le persone si facevano un’idea sbagliata di me”.

A darle una mano a superare queste difficoltà ci hanno pensato i genitori, offrendole consigli e suggerimenti per combattere la diffidenza nei suoi confronti. Jasmine spiega che specialmente mamma Loredana è un punto di riferimento, infine ha rivelato un retroscena inaspettato. La ragazza ha infatti spiegato che quando ha bisogno di un consiglio in ambito musicale non si rivolge al papà, ma a Yari: “Quando ho bisogno di consigli musicali mi rivolgo a lui”.

