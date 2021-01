Incidente Statale 18: morta una ragazza di 19 anni, tre feriti

Drammatico Incidente sulla Statale 18, in provincia di Cosenza: morta una ragazza di 19 anni, Irene Trifilio, tre feriti.

Giornata di sangue sulle strade della provincia di Cosenza: quattro giovani a bordo di un’auto utilitaria, una Renault Twingo, sono rimasti vittime di un incidente stradale. Per una di loro, una ragazza di 19 anni, non c’è stato nulla da fare. Lo schianto è avvenuto sulla statale 18 tra San Nicola Arcella e Scalea.

Leggi anche –> Incidente sul lavoro, tragica fine per un operaio sui binari

La giovane vittima di questo drammatico schianto è Irene Trifilio di San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza. Tre suoi amici sono invece rimasti feriti. La ragazza è morta sul colpo: all’arrivo di mezzi e uomini del Suem 118, è stato solo possibile constatarne il decesso. Ancora da accertare le cause dell’accaduto.

Leggi anche –> Schianto auto tir, un morto nell’incidente: chi era la vittima

Chi è la vittima dell’incidente sulla Statale 18

Stando a quanto finora ricostruito, infatti, sappiamo solo che la Renault Twingo bianca sulla quale viaggiavano i quattro giovani è andata improvvisamente fuori strada. Per Irene Trifilio non c’è stato nulla da fare, mentre i suoi amici sono rimasti feriti. Sul luogo del drammatico incidente, sono giunti in pochi minuti i militari dell’Arma dei carabinieri della compagnia di Scalea e i vigili del fuoco.

Questi ultimi hanno avuto un gran da fare per liberare i giovani dalle lamiere contorte del veicolo, poi rimosso dal bordo strada. La viabilità è stata temporaneamente chiusa per consentire ai soccorsi di agire in maniera tempestiva. Il personale dell’Anas è quindi sopraggiunto per veicolare la viabilità anche su percorsi alternativi. Due dei ragazzi feriti, quanto risulta, hanno riportato ferite gravi. Grande il cordoglio in paese non appena si è diffusa la notizia.