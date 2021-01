Grande Fratello Vip, Francesco Facchinetti: “Vincerà Dayane Mello”

Commentando l’andamento del Grande Fratello Vip, Francesco Facchinetti si è detto sicuro che a vincere il reality sarà Dayane Mello.

Manca ancora un mese circa alla fine del Grande Fratello Vip più lungo della storia, ma Francesco Facchinetti ha ben chiaro chi tra i concorrenti rimasti in gara potrà ottenere la vittoria. Ospite del format Casa Chi di Alfonso Signorini, il figlio di Roby Facchinetti dà il proprio pronostico indicando in Dayane Mello la vincitrice di questa edizione del reality. La modella brasiliana è stata spesso al centro delle critiche e c’è chi ritiene che sia una bugiarda seriale.

Una buona fetta del pubblico, tuttavia, si è appassionato alla storia della sua vita e ritiene si tratti di una donna forte, senza peli sulla lingua. Tra questi c’è pure Francesco Facchinetti che infatti la indica come favorita per la vittoria e spiega il motivo: “Ha una storia molto forte che abbiamo raccontato più volte in televisione. Per lei potrebbe essere un bel riscatto visto che la vita le ha riservato un sacco di mazzate”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Vittoria Dayane Mello, Francesco Facchinetti indica i possibili outsiders

Sebbene sia convinto che la vittoria alla fine andrà alla modella brasiliana, DJ Francesco ritiene che ci sia un avversario piuttosto forte per la vittoria del reality e che solo questo possa toglierle il titolo di vincitrice del Grande Fratello Vip. Chi? Ovviamente Tommaso Zorzi, dall’inizio il personaggio più amato dal pubblico.

Leggi anche ->Dayane Mello, crisi di pianto al GF Vip: “Ho paura”

Su di lui Facchinetti dice: “Potrebbe essere un grande uomo di varietà perché ha tutte queste caratteristiche che lo rendono molto colorato, istrionico, glam”. Quando gli viene chiesto se non sia lui il favorito per la vittoria, Francesco risponde: “Zorzi è dato uno a uno è troppo facile”. Infine indica il suo concorrente favorito, colei che se decidesse lui porterebbe alla vittoria: “La mia vincitrice assoluta è Stefania Orlando”.

Leggi anche ->GF Vip, Pierpaolo Pretelli: il fratello tifa per Elisabetta e critica Giulia