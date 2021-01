Grande Fratello, Paolo Brosio esplode: “Non sono io la spia ma un altro”

Reduce dalla fugace e poco felice esperienza al ‘Grande Fratello Vip’, Paolo Brosio sbotta e se la prende con la produzione del reality show.

Si toglie qualche sassolino dalla scarpa, Paolo Brosio. Il giornalista originario di Asti parla della sua recente esperienza al Grande Fratello Vip 2020, durata da subentrato solamente per qualche settimana. La fine della sua esperienza è giunta a seguito di una nomination d’ufficio, subita a detta del diretto interessato per una punizione ingiusta.

Cosa che alla fine gli è risultata fatale. Nel frattempo si è molto parlato di lui anche per la sua relazione con la giovanissima Maria Laura De Vitis, che rispetto al 64enne astigiano ha appena 21 anni. ‘Novella 2000’ riporta le parole di Paolo Brosio. Ad una domanda relativa alla possibilità di andare a convivere, lui dice di non avere niente da dimostrare. Ed anzi, ne approfitta per colpire proprio il Grande Fratello Vip, accusato di far passare in televisione qualunque scena e qualsiasi messaggio senza alcun controllo.

Paolo Brosio, lui se la prende col Grande Fratello: “La spia l’ha fatta un altro”

Brosio parla di ipocrisia in questo senso, in relazione a baci tra donne e ad effusioni tra uomini. Un qualcosa che a suo dire viene ritenuto normale, a fronte di una situazione come la sua nella quale un uomo maturo intrattiene una relazione con una ragazza di parecchi anni più giovane. “Non c’è nulla di male nei rapporti donna-donna e uomo uomo, ma anche quando qualcuno della mia età frequenta una più giovane.

L’uguaglianza dovrebbe valere per tutti”. Infine Brosio ritorna di nuovo sul suo allontanamento dal GF Vip, dicendosi convinto che tutto ciò è stato un modo per punirlo. Mi hanno accusato di avere svelato l’arrivo di Stefano Bettarini. Ma non è vero, Andrea Zelletta in realtà ha rivelato tutto”. E la cosa ha lasciato una evidente delusione in lui.