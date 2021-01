Bomba nel pomeriggio sul Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi: “Lei ha un fidanzato fuori”.

Pomeriggio di colpi di scena oggi al Grande Fratello Vip: la responsabilità è di una passante che urla da fuori le mura di cinta della blindatissima abitazione di Cinecittà alcune frasi. Il destinatario del messaggio è Pierpaolo Pretelli, invitato a fare molta attenzione a Giulia Salemi, con cui ha avviato un rapporto.

Leggi anche –> Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli hot sotto le lenzuola, il GF Vip censura

“Pierpaolo stai attento, Giulia è fidanzata con Alessio”, le parole della donna, che in un secondo momento ha rincarato la dose sottolineando come Elisabetta Gregoraci sarebbe single fuori dalla casa e la Salemi invece avrebbe un fidanzato. Tra le prime a evidenziare l’accaduto, ci sono state Cecilia Capriotti e Stefania Orlando.

Leggi anche –> GF Vip, Giulia Salemi ed il problema a letto: “E’ anorgasmia”

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Alessio Romagnoli tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: lei nega tutto

Queste sono andate ad avvertire Giulia Salemi, che ha replicato rivolta all’ex velino: “Ti giuro amore non conosco nessun Alessio. Non conosco nessuno con questo nome. Ma è uno scherzo?”. Quindi sottolinea ancora: “Ma non so chi sia. Mi dispiace solo se Pier ci ha creduto”. Pretelli sembra però turbato da quanto ha appreso ed è preoccupato soprattutto dalla risata della modella italo persiana. A rincarare la dose le parole di Tommaso Zorzi: “Eh io non lo so se conosci un Alessio, dovresti saperlo tu!”. La Salemi sottolinea a questo punto: “Ma chi ca**o è? Ma chi è questa pazza? Amore oh ma che ca**o dici? Ma io ti denuncio!”.

Zorzi insiste e mette il dubbio anche a Pretelli: “Forse non è un fidanzato, ma uno che frequentavi fuori”. Poi ancora: “Non è colpa mia se hai preso il GF per Tinder!”. A quel punto, lei sbotta: “Non frequentavo nessuno, appuntamenti zero. Prima avevo le mie robe, il lavoro a cui pensare, poi sono stata 20 giorni in quarantena. Ma ci puoi davvero credere? Mi metterei mai in una situazione del genere?”. Mentre nella casa si dibatte, l’urlatrice spiega che il sedicente fidanzato della Salemi sarebbe “Alessio, il calciatore”. Si tratta di Alessio Romagnoli, difensore del Milan. Giulia Salemi a questo punto chiarisce: “Ah, ma non è vero. Andava con un’amica mia di cui non faccio il nome. Non ero io, era la mia amica”.