GF Vip, arriva il colpo di scena: “Giulia è fidanzata”

Durante il pomeriggio al GF Vip c’è stato un colpo di scena: qualcuno con un megafono ha urlato che Giulia Salemi avrebbe un fidanzato segreto.

Nel primo pomeriggio nella Casa del “Grande Fratello Vip” c’è stato un colpo di scena: fuori dalle mura del bunker di Cinecittà qualcuno con un megafono ha cominciato a urlare a squarciagola qualcosa di sconvolgente.

Secondo l’urlatore Giulia Salemi avrebbe un fidanzato fuori dal reality, un tale Alessio, di professione calciatore. La diretta interessata è rimasta ragionevolmente spiazzata e così il suo nuovo interesse amoroso, l’ex Velino Pierpaolo Pretelli, che le ha chiesto spiegazioni. Anche Tommaso Zorzi si è messo in mezzo, chiedendo a chi si riferisse la voce fuori dalla Casa più spiata d’Italia. La voce al megafono, chiaramente femminile, ha inoltre detto a Pierpaolo che avrebbe dovuto insistere con Elisabetta Gregoraci: “Devi capire che Elisabetta non ha nessuno fuori. Ca..o lo capisci che Giulia sta con te solo per il gioco?“.

Giulia Salemi fidanzata? Pierpaolo sembra crederci

Tommaso Zorzi, Cecilia Capriotti e Pierpaolo Pretelli, non appena udita la voce fuori dalla Casa, si sono precipitati da Giulia Salemi per chiedere spiegazioni. L’influencer è scoppiata a ridere, smentendo il gossip: “Non conosco nessun Alessio. Ma ti pare?“. L’ex Velino ha voluto vederci chiaro però: “Non c’è niente da ridere, lo conosci? Magari è qualcuno che frequentavi?“.

Giulia Salemi si è precipitata in giardino per ascoltare con le sue orecchie le accuse della donna al megafono: “Ma quale Alessio. Qui parte una denuncia o diffida che non finisce più!“, le ha gridato contro. Secondo Stefania Orlando si tratta solamente di qualche nostalgico dei “Gregorelli“, ma Zorzi non è dello stesso avviso: “Impossibile che si siano inventate tutto di sana pianta!“. A quel punto Pierpaolo, nonostante abbia detto di volersi fidare dell’influencer, quando questa si è lamentata di essere sempre attaccata, ha avuto da ridire: “Tu hai scambiato il GF per Tinder“.