Epic Games Store, regalo ai videogiocatori: nuovo gioco gratis per Pc

L’Epic Games Store regala ai videogiocatori Pc un nuovo tiolo da scaricare gratuitamente: ecco di quale si tratta.

Rispetto a vent’anni fa, il mondo del gaming è decisamente meno costoso. Gli appassionati, o i genitori che vogliono fare un regalo ai figli, hanno una possibilità di scelta praticamente illimitata e possono vagliare le offerte che ci sono in giro per giocare senza spendere un patrimonio. Per i possessori delle console Sony, ad esempio, c’è il Playstation Plus, un abbonamento mensile da 60 euro all’anno che permette ai possessori di giocare 24 titoli in 12 mesi. Molto simile è l’Xbox Games With Gold, con il vantaggio di poter usufruire dei giochi delle precedenti console Microsoft anche su quelle nuove e dunque di 4 videogames al mese, allo stesso prezzo.

Da qualche tempo a questa parte ci sono anche i servizi in abbonamento che permettono di accedere ad un catalogo esteso di giochi. Il migliore è sicuramente l’Xbox Game Pass, sia per varietà di titoli sia perché offre la possibilità di giocare i nuovi titoli in esclusiva Microsoft al day one e senza costi aggiuntivi. Il prezzo in questo caso si alza a 10 euro al mese per la versione standard e a 15 per quella Ultimate. Meno conveniente è il Playstation Now: ad un costo mensile di 10 euro permette ai videogiocatori di giocare in streaming tutti i titoli Sony (esclusi quelli appena usciti) anche da Pc.

Tutte offerte abbastanza convenienti, che permettono di scegliere i titoli che sono maggiormente di nostro gusto ad un prezzo che, anche nel caso dell’Ultimate, non supera i 180 euro l’anno. Considerando che un singolo gioco non costa meno di 75 euro al lancio, si tratta di un risparmio notevole.

Epic Games Store regala un gioco Pc a tema Star Wars

Come detto in apertura ormai il mondo del gaming è diventato economicamente più accessibile, specialmente per i possessori di un Pc. Non solo la connessione ad internet non si paga e dunque si può usufruire dei free to play (come l’ultimo Call of Duty) senza spendere un euro, ma c’è anche la possibilità di aprire un account su Epic Games Store senza costi aggiuntivi ed usufruire di un gioco gratuito a settimana.

La piattaforma ha intrapreso da qualche tempo una politica virtuosa, elargendo giochi gratuiti agli utenti senza chiedere loro di spendere nemmeno un costo fisso per sottoscrivere un abbonamento. Il videogame di questa settimana è Star Wars Battlefront 2, sparatutto multiplayer che qualche anno fa ha fatto breccia nel cuore di milioni di videogiocatori. I possessori dell’account potranno scaricarlo gratuitamente fino al 14 gennaio ed una volta fatto lo avranno acquisito e potranno giocarlo tutte le volte che vorranno.

