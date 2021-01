Sepp Blatter ricoverato in ospedale, fu a lungo a capo del massimo organismo del calcio mondiale della FIFA. La sua situazione e quanti anni ha.

Dalla Svizzera arriva la notizia che riguarda Sepp Blatter ricoverato in ospedale. L’ex presidente della FIFA versa in gravi condizioni anche se fonti a lui vicine parlando di “condizioni stabili”. A confermare il tutto è Corinne, una delle sue figlie, che riferisce di come suo padre stia comunque migliorando di giorno in giorno.

“Ma ora necessità di riposo e di tempo per recuperare. Chiedo il rispetto della nostra privacy a nome di tutta la famiglia”. L’84enne svizzero non sarebbe in pericolo di vita. Nel corso degli ultimi anni la figura di Blatter ha subito diversi duri colpi, con la rimozione forzata dal suo incarico di presidente della Federation Internazionale de Football Association, avvenuta nel 2015. Dopo 17 anni di regno incontrastato, caratterizzati anche da diverse polemiche, risultarono fatali all’anziano dirigente le dure accuse di corruzione. Per quanto riguarda la necessità di un ricovero, già a novembre 2015 ed a luglio 2016 lui dovette fare ricorso urgente alle cure dei medici. Dal punto di vista istituzionale, Blatter non può ricoprire cariche ufficiali nel calcio fino al 2022, dopo avere ricevuto una interdizione ufficiale a seguito di una inchiesta che ha acclarato svariati casi di corruzione in seno alla FIFA sotto la sua lunga gestione.

Blatter ricoverato, l’84enne ex presidente FIFA ha una interdizione sul suo capo

Per tutta risposta lui aveva bollato il Comitato etico del massimo organismo calcistico mondiale come “l’inquisizione”. Lui aveva fatto ricorso al CAS, il Tribunale Arbitrario Sportivo, perdendolo però nel dicembre 2016. La sua condanna a 8 anni di interdizione è risultata poi successivamente ridotta a 6 anni all’inizio del 2016. La Corte Arbitrale dello Sport ha stabilito che Blatter aveva autorizzato dei pagamenti illeciti a Michel Platini, l’allora capo della UEFA, per un valore di oltre 2 milioni di dollari, inquadrati però come “doni indebiti”. Cosa che violava il codice etico della FIFA.

Dopo la finale dei Mondiali di Germania 2006 tra Italia e Francia, vinta dalla nostra nazionale, fece poi discutere il suo comportamento. Infatti Blatter non si presentò per premiare ufficialmente gli azzurri e per consegnare loro la Coppa del Mondo. Sembra invece che avesse preferito intrattenersi con Zinedine Zidane, espulso nel corso della partita. Ora arriva anche questa notizia di Blatter ricoverato, che certamente ha la priorità su qualunque altra controversia.