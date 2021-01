Antonio di Bella aggredito da un sostenitore di Trump

Antonio di Bella ha vissuto attimi di panico dopo essere stato aggredito da un supporter di Trump. Scopriamo cosa è successo.

Decisamente un’avventura da dimenticare quella che ha vissuto il corrispondente di Rai News Antonio Di Bella.

Per lui sono stati attimi di grande tensione che ci ricordano ancora una volta come la situazione negli Stati Uniti sia ancora molto calda. Analizziamo i fatti e scopriamo cosa è successo.

Antonio di Bella assalito alle spalle da un contestatore

Il fatto è accaduto durante ma messa in onda del Tg3 Linea Notte. L’inviato stava semplicemente raccontando cosa fosse successo a Washington a causa dell’assalto al Congresso messo in atto dai supporter dell’ormai ex presidente Donald Trump.

Di Bella era intendo a raccontare uno dei fatti più gravi nella storia della democrazia statunitense quando un uomo in bicicletta gli si è fermato alle spalle. Questo individuo inizia subito ad urlare in modo molto aggressivo. “Everybody hates the fu***ng fake news (tutti odiano le fo**ute notizie false) Yeah! You fake news too (sì, anche voi divulgate notizie false), ha urlato l’estremista trumpiano.

L’inviato Rai ha prontamente cercato di sedare l’aggressività del contestatore spiegandogli di far parte di un palinsesto italiano. A quel punto l’assalitore ha preso la palla al balzo e ha replicato urlando: “Dovete andare via, questa è la nostra casa. Tutti vi odiano”.

Grazie a molto sangue freddo Di Bella è riuscito a sventare il peggio, sottraendosi a un’aggressione verbale che di lì a poco sarebbe diventata fisica. Non sono stati così fortunati i giornalisti americani che sono stati letteralmente aggrediti dai manifestanti che hanno distrutto le telecamere e altri strumenti per documentare i fatti.