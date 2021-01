Amici 20, Giulia dà il suo primo bacio: la reazione di Sangiovanni

La ballerina Giulia di Amici 20 ha dato il suo primo bacio in assoluto al cantante Sangiovanni. Ma come l’avrà presa lui?

La ballerina allieva della scuola di “Amici 20” Giulia Stabile è stata spesso messa al centro dell’attenzione, soprattutto dalla conduttrice Maria De Filippi, per avere un interesse per il ballerino professionista Sebastian.

Giulia Stabile inizialmente sembrava che si fosse invaghita del ballerino professionista Sebastian Melo Taveira ed è stata presa in giro da Maria De Filippi per la sua cotta, ma durante il daytime del talent show andato in onda nel pomeriggio, è stato mostrato tutt’altro. La ballerina sembra che stia intrattenendo un rapporto speciale con il cantante Sangiovanni, che aveva mostrato già in passato il suo interesse. Com’è stato mostrato, i due erano in camera da letto e si stavano abbracciando, quando il ragazzo le ha detto: “Non posso mandarti via, non posso starti distante“.

Sangiovanni e Giulia, scatta il bacio ma lui ci ripensa

Dopo la dichiarazione di Sangiovanni, lui e Giulia si sono scambiati un lungo bacio. Subito dopo in sala prove la ballerina si è confidata con i suoi compagni, ammettendo che quello è stato il suo primo bacio in assoluto: “A 18 anni ho dato il primo bacio, io pensavo l’avrei dato a 40!“.

Il giorno dopo il loro primo bacio, però, Sangiovanni ha fatto marcia indietro ed ha ammesso che nonostante sia interessato a Giulia, non vuole che questo li distolga dai loro obiettivi principali: la danza e la musica. “Il comportarci così tanto da coppia mi mette l’ansia, l’obiettivo principale è la musica. Non voglio che questa cosa mi distragga, magari mi innamorerò di te alla follia“, ha detto in seguito il cantante. Il ripensamento del rapper, però, potrebbe essere dato anche da altro: lui è già fidanzato.