Zaniolo, la mamma attacca Madalina Ghenea: “Lascialo stare”

Ancora polemiche intorno alla vita privata di Nicolò Zaniolo, voglioso di tornare in campo con la maglia della Roma: anche la mamma contro Madalina Ghenea

Settimane intense in casa Zaniolo. Da pochi giorni il calciatore della Roma ha tolto anche gli account ufficiali per stare più tranquillo. Prima la rottura con Sara Scaperrotta, poi le varie indiscrezioni sul flirt con Madalina Ghenea, che ha ammesso successivamente di non essere mai stato con il calciatore della Nazionale italiana e di essere soltanto amici vedendolo una volta. Inoltre, è arrivato un nuovo attacco anche da parte della zia dell’ex Sara che ha svelato di come suo nipote aspettasse un figlio dopo che in passato i due avevano deciso anche di stoppare la gravidanza di comune accordo. Nell’ultimo numero del magazine Oggi la madre del calciatore italiano, Francesca Costa, ha attaccato la modella rumena: “Vorrei dire a Madalina di tenere giù le mani da mio figlio!”.

Zaniolo Madalina Ghenea, la posizione della Roma

La volontà del talentuoso giocatore della Roma è quella di tornare in campo per mettere in mostra nuovamente la sua classe cristallina. Il doppio infortunio al ginocchio gli ha impedito la completa esplosione: ora vuole conquistare una maglia per i prossimi Europei. Così la Roma è stata molto irritata per il suo comportamento come riportato sulle pagine del magazine “Oggi”. In passato Zaniolo aveva già lasciato Sara, poi era intervenuta anche la società capitolina per sistemare le cose riportando tranquillità nella sua vita privata. Infine, lo stesso club italiano gli ha anche offerto un factotum Antonio Esposito, che si dedicava sempre a lui. Al momento non si è capito se lui e Madalina Ghenea stiano insieme oppure no.