Washington, I Simpson hanno previsto per due volte gli scontri – VIDEO

In più occasioni ne ‘I Simpson’ abbiamo assistito a delle previsioni più o meno precise di ciò che sarebbe accaduto. Succede anche con i fatti di Washington.

Ancora una volta spunta fuori una profetica predizione da parte de ‘I Simpson‘. Il celebre cartone animato satirico ideato da Matt Groening si è reso protagonista, nel corso dei suoi 30 e passa anni di messa in onda (sono 32 le stagioni trasmesse, n.d.r.) di diverse situazioni proposte anche diverso tempo prima che le stesse divenissero realtà.

Leggi anche –> I Simpson, non un semplice cartone animato: quante previsioni in 31 anni

E la cosa sembra essersi riproposta anche con gli scontri al Congresso a Washington, attuati dagli estremisti di destra e dai suprematisti bianchi sostenitori di Donald Trump. Sconfitto in maniera del tutto legale alle scorse elezioni presidenziali del 3 novembre 2020, come accertato da più organismi ufficiali legislativi ed amministrativi, Trump continua a mostrarsi ostinato nel non volere riconoscere la vittoria del democratico Joe Biden. Gli scontri a Washington hanno portato alla morte di 4 persone ed al ferimento di altre 52, dopo gli scontri con la polizia schierata a difesa del Senato. Nella puntata dei Simpson della 31/a stagione dal titolo “La Casa sull’Albero del Terrore”, vediamo Homer ed i suoi compagni di avventure prevedere in pieno cosa sarebbe poi accaduto nella vita reale davanti al Senato, lì nella Capitale degli Stati Uniti.

Leggi anche –> Parco a tema dedicato ai Simpson: Spriengfield esisterà davvero

Washington, la previsione de ‘I Simpson’ sugli scontri

Homer appare vestito con una improvvisata armatura fatta di utensili da cucina, pronto alla guerra civile che si è scatenata dopo che lui stesso non ha espresso un voto alle elezioni. Il tutto mentre Springfield, la sua città, è in preda alle fiamme e la gente combatte per strada. Le somiglianze con quanto successo a Washington ci sono, e risultano essere bene evidenti.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Eddie Murphy, la tragica morte del suo doppiatore Tonino Accolla a soli 64 anni

Al punto che molti utenti hanno rimarcato la cosa sui social network, postando anche un estratto di quella puntata dei Simpson. C’è anche un altro episodio, del 1996, dal titolo “Il Giorno in cui la Violenza è morta”, dove si fa un riferimento alla fola armata che assalta il Campidoglio con bombe ed armi da fuoco, in seguito ad un emendamento costituzionale volto a vietare l’atto del bruciare le bandiere. Ed è l’ennesima profezia fatta meglio di Nostradamus dai Simpson.