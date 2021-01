Test visivo, cosa cattura la tua attenzione: il ramo o il cacciatore?

Questo test visivo è finalizzato a delineare la tua personalità: quale degli elementi cattura maggiormente la tua attenzione?

Il test di oggi si basa su un’immagine composita, ovvero un disegno che contiene al proprio interno diversi elementi. Quello principale o di contorno è la figura di un volto di profilo, al cui interno ci sono diversi soggetti. Il test ha lo scopo di individuare la tipologia di personalità a cui appartieni. Dovendo comprendere una grossa fetta della popolazione, i profili tracciati possono comprendere a grandi linee svariate tipologia di persona. Il risultato ottenuto dunque, potrebbe non coincidere al 100% con voi.

Il funzionamento di questo piccolo gioco è semplice: bisogna che guardiate l’immagine e che individuiate quale degli elementi in essa contenuti ha catturato subito la vostra attenzione. Sebbene sia immediato individuarli tutti, ce ne sarà uno a cui il vostro sguardo si è rivolto per primo.

Test visivo: quale elemento ha catturato la vostra attenzione

Senza indugiare oltre in considerazioni, vi lasciamo all’osservazione dell’immagine ed ai risultati.

Il volto

Se la prima cosa che hai notato è il volto femminile di profilo, significa che sei una persona che sogna in grande. Per te l’importante non sono i dettagli, ma il risultato finale. Tuttavia per raggiungere i tuoi obiettivi non pianifichi il percorso, preferisci lasciarti guidare da intuito e ispirazione. Sei una persona ottimista che preferisce trovare motivi per sorridere piuttosto che soffermarsi su ciò che non va.

L’uccello

Se la tua attenzione si è focalizzata sull’uccello, l’elemento più piccolo di tutto il disegno, significa che sei un perfezionista. Sei una persona che fa caso ad ogni minimo dettaglio, ma questo ti impedisce di vedere il quadro generale. Per andare avanti hai bisogno di chiare indicazioni, non vuoi e non riesci a improvvisare. Sei una persona efficiente, affidabile e curiosa, ma ti spaventa fare salti nel vuoto e ti accontenti di ciò che hai invece di sognare in grande o desiderare un miglioramento. Tale atteggiamento è dovuto ad una scarsa autostima che a volte ti paralizza.

Il ramo

Se la prima cosa che hai notato è il ramo, significa che sei una persona molto sensibile, quasi dipendente dall’amore. Se sei in una relazione stabile, tutto il resto nella tua vita procede per il verso giusto. Il problema è che non riesci a stare da solo e che quando non sei in una relazione anche il tuo impegno verso il resto si abbassa.

Il cacciatore con l’arco

Infine, se la prima cosa che hai notato è il cacciatore con l’arco, significa che sei una persona estroversa. Sei spontaneo, ti piace parlare e spesso lo fai ad alta voce, in alcuni casi senza pensare troppo a quello che dici. Sei pieno di energia, ottimista ed hai doti da leader. La tua personalità è magnetica ed un carattere forte. Tuttavia hai sempre bisogno di fare qualcosa, perché non riesci a stare fermo. Alcuni ti trovano strano ed in parte è vero perché sei una persona originale.