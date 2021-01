Stella Shi, chi è la giovane chef e promessa dell’alta cucina

Stella Shi è senza dubbio una delle chef più talentuose del panorama italiano. Scopriamo tutto su di lei e sulla sua passione.

Non ha neanche trent’anni, ma si è già fatta un nome nel mondo dell’alta cucina. A Roma, il suo ristorante Cu_cina è uno dei più rinomati.

Ha avviato il suo progetto di ristorazione quando aveva solo 25 anni. In esso ha cercato di unire la tradizione culinaria italiana e quella cinese: due fra le più importanti al mondo. Vediamo la sua vita nel dettaglio.

Stella Shi: una giovane promessa che non smette di stupire

La chef nasce a Bari e il suo amore per la cucina sboccia tardivamente quando lei ha 16 anni. Probabilmente l’arte della cucina scorreva già nelle sue vene dato che la sua famiglia possedeva già un ristorante in Puglia. Per lei era solo questione di tempo prima che iniziasse a destreggiarsi tra i fornelli.

Leggi anche -> Solaika Marrocco, chi è la chef del Primo Restaurant a Lecce

Durante l’infanzia ha frequentato il Liceo Classico Europeo e dopo si è iscritta alla Luiss alla facoltà di giurisprudenza. La strada verso un futuro da avvocato è stata interrotta bruscamente da un altro sogno che l’ha portata in cucina.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Mentre guardava il film “Amore, curry e cucina” ha capito che non poteva più ignorare il suo desiderio e si è lanciata in quella professione. Inizia subito a informarsi su ciò che riguardava il mondo della cucina e frequenta anche l’Alma, Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Gualtiero Marchesi.

Leggi anche -> Antonia Kluggmann, qual è il suo ristorante e quanto costa mangiare da lei

Nella sua carriera ha lavorato in molti ristoranti rinomati come La Locanda di Piero, La Peca per poi andare a Londra a Le Gavroche e infine sei mesi a Hong Kong. Per lei gli insegnamenti di Marchesi sono indelebili e ha saputo fare tesoro di ogni esperienza fatta durante la sua formazione.

“La mia è una sala chirurgia: il cliente può vedere con i suoi occhi che i prodotti lavorati sono sempre espressi e ti assicuro che non mi crea disagio spazzare o lavare il pavimento durante il servizio, se si sporca: trasmette al cliente ancor più l’idea di pulizia“. E’ così che descrive il suo modo di lavorare nel ristorante. Stella Shi è senza dubbio una delle grandi promesse della nostra Paese.