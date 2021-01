Stasera in tv – Che Dio ci aiuti 6: cast e anticipazioni di oggi, 7 gennaio

Che Dio ci aiuti 6, fiction Rai con Elena Sofia Ricci, ci dà appuntamento stasera in televisione con il primo episodio della stagione: le anticipazioni di oggi, 7 gennaio

La fiction di Rai 1 in onda oggi, 7 gennaio, alle ore 21.25, con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, ci dà appuntamento con due episodi intitolati, rispettivamente, E tu sei pronto? e Posto di blocco.

Scopriamo insieme cosa accadrà in anteprima a Che Dio ci aiuti. Leggi anche –> Elena Sofia Ricci, chi è: età, carriera e vita privata della famosa attrice Che Dio ci aiuti, trama degli episodi di stasera Fra le novità che riguardano la serie c’è innanzitutto il cambio di location. La grande famiglia allargata di Che Dio ci aiuti se trasferisce in un convento ad Assisi, città natale di suor Angela. Dettaglio noto e molto discusso sui social è inoltre il noviziato di Azzurra. Tornerà sul piccolo schermo anche una vecchia conoscenza della serie, Diana Del Bufalo, nei panni di Monica. E tu sei pronto?

Il ritorno ad Assisi, sua città natale, riporta suor Angela a confrontarsi con il suo oscuro passato. Suo padre, con il quale non aveva più alcun rapporto da anni, infatti, vive ancora nella cittadina umbra. L’incontro fra i due riporterà suor Angela a doversi guardare indietro, un percorso che sarà doloroso quanto catartico per lei. Suor Costanza non riuscirà a lasciare le redini della gestione del convento alla nuova Madre Superiora come si era ripromessa e assumerà una nuova barista per l’Angolo Divino. Tuttavia la nuova ragazza, Carolina, non sarà una persona con cui la stessa suor Costanza avrà facilità a relazionarsi. Azzurra nel frattempo sembra aver abbracciato la vocazione e inizia i preparativi per diventare ufficialmente una novizia.

Ginevra e Nico, che stanno per sposarsi, verranno travolti dal ritorno in convento di una vecchia fiamma di lui: Monica.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI