Sanremo 2021, le scelte di Amadeus per le conduttrici: nomi stellari

Amadeus starebbe pensando a delle figure femminili da grido per Sanremo 2021, come del resto era già avvenuto al Festival dell’anno scorso.

Il Festival di Sanremo 2021 non è così lontano. Tra due mesi Amadeus tornerà sul palco del Teatro Ariston per condurre la prossima edizione, che inevitabilmente risulterà condizionata dalla pandemia. Si conoscono alcuni dettagli su quelli che saranno gli ospiti della kermesse canora, come ad esempio le già annunciate presenze di Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic.

Ma poco si sa invece per quanto riguarda la figura delle immancabili vallette. Nel 2020 Amadeus volle sul palco una serie di donne, che per un motivo o per un altro, risultavano di richiamo e tutte per motivazioni positive. Anche per Sanremo 2020 sembra che ci sia la volontà di riconfermare tale filosofia. Ci sarà sicuramente la cantante Elodie, che si disimpegnerà come spalla del conduttore. E tvblog inserisce nel novero delle possibili presenze anche Giovanna Civitillo, che di Amadeus è moglie.

Sanremo 2021, gli altri potenziali nomi molto amati

Altre papabili sono pure Vanessa Incontrada, ormai una figura di rilievo della galassia Rai, e Matilde Gioli, che ha ottenuto un ottimo riscontro di popolarità accanto a Luca Argentero nella fiction ‘Doc – Nelle tue mani’. Ma la lista non finisce qui e potrebbero infatti ripresentarsi anche Georgina Rodriguez e Diletta Leotta.

La compagna di Cristiano Ronaldo e la telegiornalista sportiva avevano già strappato applausi ed ammirazione un anno fa. Infine, altri nomi che circolano per apparire almeno per una serata accanto ad Amadeus al Festival sono quelli della top model Mariacarla Boscono, di Elettra Lamborghini (in gara nell’edizione 2020) e di Anna Tatangelo.