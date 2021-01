Rosamunde Pilcher – Il fantasma di Cassley: Patricia Meeden, chi è

Va in onda nel pomeriggio di Canale 5 il film tv Rosamunde Pilcher – Il fantasma di Cassley: protagonista Patricia Meeden, chi è.

Prosegue con Rosamunde Pilcher – Il fantasma di Cassley la programmazione natalizia del pomeriggio di Canale 5, in attesa del ritorno di Barbara D’Urso e del suo pomeriggio 5. Il film per la tv di oggi pomeriggio vede come protagonista principale l’attrice tedesca Patricia Meeden, classe 1986.

Nata come Ballerina nella scuola del Balletto di Stato di Berlino, ha fatto parte di diverse compagnie di danza, prima di esordire nel mondo della musica e della fiction, sia televisiva che cinematografica. All’età di 18 anni ha fatto un casting musicale spontaneo e ha fatto il suo debutto membro più giovane del musical Cats.

Chi è l’attrice tedesca Patricia Meeden

Ha svolto il ruolo di protagonista nel tour di Aida, quindi ha iniziato a concentrarsi nel mondo del musical. All’inizio del 2008 ha avuto il ruolo principale di Laura Gomez nel musical Miami Nights. Tra le altre apparizioni importanti nel mondo del musical, è stata anche cantante solista e sostituta di Vivian Pressman in Dirty Dancing. Successivamente ha avuto dei piccoli ruoli nella fiction.

Nell’agosto 2011 ha partecipato al casting show di The Voice of Germany. Nel secondo episodio, è stata scelta nelle Blind Audition e lei ha chiesto di entrare in squadra con Xavier Naidoo. L’esperienza si è conclusa presto, ma ha proseguito la sua collaborazione con l’artista. Ha anche ottenuto il ruolo di Maria Maddalena nel musical Jesus Christ Superstar. Nel 2013, veste i panni di Isabella in un episodio della fortunata serie televisiva “Soko Leipzig”. Da quel momento in poi, ottiene molti ruoli importanti in produzioni tedesche. Ha un profilo Instagram molto seguito.