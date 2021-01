Ragazzino morto a Capodanno, ucciso non da petardo ma da una fucilata

Il ragazzino morto a Capodanno durante i festeggiamenti ad Asti ha perso la vita per via di un colpo di arma da fuoco, conferme dall’autopsia

Il ragazzino morto a Capodanno ad Asti si chiamava Roudin Seferovic. E la causa del decesso non è da ascrivere all’esplosione accidentale di uno dei tanti botti di Capodanno che vengono fatti esplodere per salutare l’arrivo del nuovo anno.

Ad uccidere l’adolescente è stato un proiettile di fucile da caccia calibro 12, come accertato da un esame autoptico disposto dalla Procura della città piemontese. Il proiettile ha colpito Roudin in pieno petto provocandogli una grave emorragia. Non si sa se la cosa sia avvenuta per via di una tragica fatalità oppure se il tutto sia da ricondurre ad un atto deliberato. Gli inquirenti sembrano propendere per la prima ipotesi. Forse il ragazzino morto a Capodanno avrebbe preso di nascosto l’arma da fuoco per fare festa, all’interno del campo nomadi che sorge proprio ad Asti in via Guerra.

Ragazzino morto a Capodanno, perquisizioni da parte dei carabinieri

E da lì ecco poi avvenire il drammatico episodio che gli è costato la vita. I carabinieri hanno compiuto diverse perquisizioni in loco, raccogliendo anche le testimonianze di chi si trovava lì. Già una volta giunto in ospedale il giovanissimo Seferovic versava in arresto cardiaco, con uno squarcio enorme e sanguinante all’addome.

Per il personale medico dell’ospedale ‘Cardinal Massaia’ della città è stato impossibile mettere in pratica qualunque tentativo per salvare la vita al 13enne. L’Associazione Italiana Zingari, per bocca della sua presidente Carla Rosella, ha reso noto che nella giornata di giovedì 7 gennaio 2021 il ragazzino verrà sepolto con rito musulmano. Le sue spoglie riposeranno al cimitero di Asti.