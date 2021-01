Pamela Prati, Zorzi e la Capriotti parlano di lei e il GF li censura

Una conversazione su Pamela Prati fra Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti porta la produzione del Grande Fratello a stoppare la discussione.

All’intero della casa del Grande Fratello Vip si ritorna a parlare di Pamela Prati. Sono trascorsi quasi due anni dal famoso ‘Prati Gate’ e da quanto accaduto con il sedicente Mark Caltagirone. Si tratta del sedicente marito – poi rivelatosi un personaggio di finzione – che la showgirl disse che avrebbe sposato.

Da lì ne è nata una vera e propria baraonda che ha coinvolto altri personaggi, e che, sempre agli stessi, ha assicurato loro dei cachet niente male frutto di ospitate in televisione e di contratti pubblicitari. Sono Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti a tirare in ballo Pamela Prati, con la loro conversazione ascoltata anche da altri inquilini. La discussione di Zorzi e della Capriotti verteva sui due bambini che la sarda e Caltagirone avrebbero adottato, anche in questa circostanza solo per finta. Alle varie presenze nei salotti televisivi in particolar modo di Mediaset, anche se la vicenda era scoppiata a ‘Domenica In’. Ed anche della partecipazione della Prati ad una passata edizione sempre del Grande Fratello Vip.

Pamela Prati, il Grande Fratello censura Zorzi e la Capriotti

Tra l’altro lei stessa a giugno scorso si era ‘autocandidata’, non ricevendo però riscontro dalla produzione. Non è mancata qualche accusa, da parte della Capriotti, nell’avere sfruttato una storia che coinvolge dei bambini adducendo anche ad una loro malattia per il cancro. “Lei è stata eccezionale con questa storia. Chi mai sarebbe riuscito a tenere su questa invenzione per un anno? Si è parlato soltanto di lei e di Caltagirone.

Però è stato un errore gigantesco tirare in ballo dei bimbi. Uno di loro recitava e faceva finta di essere malato, orribile proprio”. Poi però ecco una dichiarazione sorprendente di Cecilia Capriotti. “Vidi Pamela Prati a Capri e lei mi ha confidato di essere convinta che Mark Caltagirone esista”. Subito dopo però la produzione ha imposto ai concorrenti di non parlare più di questa vicenda.