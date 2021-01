Oroscopo del giorno, venerdì 8 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Siamo ormai ad un passo dal weekend. Eco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di venerdì 8 Gennaio 2021.

Il weekend è oramai ad un passo da noi, e siamo tutti in attesa di godere di un po’ di riposo. Che cosa avranno oggi in serbo per noi il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? L’amore è nell’aria o è tempo di scontri? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di venerdì 8 Gennaio 2021.

Venerdì 8 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La Luna sarà completamente dalla vostra parte durante la giornata di oggi, perciò non abbiate timore di lasciarvi andare. Cercate di non rimandare niente a domani, e di sbrigare al più presto tutte le questioni più tediose.

Toro. Per voi è in arrivo un periodo di novità e cambiamenti. Durante la giornata di oggi fareste bene a ricaricare le energie e ad evitare in ogni modo di innervosirvi. La via del dialogo e della diplomazia è la scelta giusta.

Gemelli. A partire dalle prossime ore la Luna entrerà nel vostro segno, lasciando posto all’amore e all’eros. Nonostante questo, Marte non sarà totalmente dalla vostra parte, e potrebbe portare nella vostra giornata qualche disguido, soprattutto in ambito lavorativo.

Cancro. Durante la giornata di oggi potreste sentirvi un po’ irrequieti. Il consiglio migliore è quello di prendere una boccata d’aria fresca e staccare un po’ la spina. Dedicatevi a voi stessi ed alle vostre passioni, in modo da poter ripartire con più grinta e serenità.

Leone. La giornata sarò ottima per le relazioni e per le riconciliazioni. Via libera in amore, e i nuovi incontri saranno favoriti. Attenzione però all’ambito lavorativo. Qualche problema con il capo o i colleghi potrebbe guastare il vostro buonumore.

Vergine. Le prossime ore si riveleranno salvifiche per gli affari e per gli azzardi, dunque non tiratevi indietro. In amore sarebbe invece meglio procedere con cautela, evitando di compiere gesti affrettati ed impulsivi.

Bilancia. La giornata non sarà esattamente idilliaca per voi. Qualche contrasto potrebbe mettervi di malumore, ma non temete, verso sera tutto si risolverà. Cercate in ogni caso di mantenere la calma e di non cedere ad escandescenze.

Scorpione. Durante le prossime ore potreste sentirvi decisamente giù di morale. Non lasciate però che la malinconia ed i cattivi pensieri prendano il sopravvento. La spalla di un buon amico o di una persona cara potrebbe essere la carta vincente.

Sagittario. La giornata di oggi vi regalerà molta carica ed energia. Cercate di affrontare subito le situazioni più tediose, in modo di avere un po’ di tempo da dedicare a voi stessi verso sera. Non rimandate niente a domani, potreste pentirvene.

Capricorno. Le prossime ore saranno decisamente ottime per quel che riguarda il lavoro. Le vostre fatiche e la vostra dedizione saranno ricompensati, dunque tenetevi pronti. Via libera anche in amore: sono in arrivo dolci sorprese.

Aquario. La giornata di oggi sarà per voi decisamente positiva. Venere sarà dalla vostra parte, e vi darà la spinta giusta per lasciarvi andare. Cercate di non mettere freno alle vostre emozioni e di cogliere con gioia tutte le opportunità.

Pesci. Le prossime ore saranno per voi tutto sommato positive. Qualche disguido di tipo sentimentale potrebbe però guastare il vostro buonumore, perciò cercate di pesare bene le parole da utilizzare e di non essere troppo impulsivi.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.