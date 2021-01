Morto Solange, il sensitivo della tv trovato privo di vita in casa

Grave lutto nel mondo dello spettacolo, morto Paolo Bucinelli, in arte Solange, il sensitivo della tv trovato privo di vita in casa.

Un dramma ha colpito il mondo dello spettacolo italiano: si è spento a 69 anni Paolo Bucinelli, il sensitivo della televisione italiana noto con il nome d’arte Solange. L’uomo è stato ritrovato morto nella sua abitazione di Collesalvetti, in provincia di Livorno, nella giornata di oggi.

Il corpo privo di vita del noto personaggio televisivo e dello spettacolo italiano è stato rinvenuto dai vigili del fuoco. A lanciare l’allarme, sono stati alcuni suoi amici, che da giorni provavano senza risultato a contattarlo al telefono. Dalle prime notizie che trapelano, sembra che la causa della morte sia naturale.

Chi era e come è morto il sensitivo Solange

Sarebbero stati gli stessi amici i primi a recarsi presso la casa dell’uomo e a provare a chiamarlo, suonando al citofono. Quindi hanno provato a far squillare cellulare restando fuori dalla porta. Quando si sono resi conto che dall’interno il telefonino squillava, hanno allertato aiuto i vigili del fuoco. Questi, una volta entrati nell’abitazione, hanno trovato il corpo privo di vita di Solange sul divano. Sul posto anche il medico del 118, che ha constatato il decesso per cause naturali.

Da quanto hanno appreso i militari dell’Arma dei Carabinieri, il noto sensitivo era andato al pronto soccorso domenica scorsa, lamentando un problema glicemico. Poco dopo, era stato dimesso. Classe 1952, Solange aveva iniziato la sua carriera come sensitivo negli anni Ottanta. Aveva raggiunto solo successivamente il successo mediatico e in particolar modo televisivo. Diverse le trasmissioni a cui aveva partecipato, in particolare sulle reti Mediaset. Tra queste, “Buona domenica”, “La sai l’ultima?” e il reality show “La fattoria”. La sua lite in tv con il Divino Otelma è diventato un momento notissimo della televisione italiana.