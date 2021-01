Lutto nel cinema, morta l’attrice di Scuola di Polizia: addio a Marion Ramsey. Indimenticabile nel ruolo che le diede la celebrità anche in Italia.

E’ morta l’attrice Marion Ramsey. Da poco malata se ne va a 73 anni. Famosa per il ruolo dell’agente Laverne Hooks in Scuola di Polizia era anche cantante e attrice teatrale. Prese parte al film e a tutti i suoi sequel e questo le garantì una grande popolarità. Le cause della morte non sono ancora state rese note. Al momento sembra non si tratti comunque di Covid.