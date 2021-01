MasterChef 10, anticipazioni puntata del 7 gennaio: arriva lo skill test

MasterChef Italia 10 torna con un doppio appuntamento. Questa sera vedremo gli aspiranti chef fronteggiarsi in nuove sfide.

Come ogni volta, l’appuntamento con il programma è fissato per giovedì alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 o 445 DTT). L’episodio è disponibile anche su Sky Go e in streaming su NOW TV.

Gli aspiranti chef saranno giudicati ancora una volta dai temutissimi giudici. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli metteranno a dura prova i concorrenti. Vediamo cosa li aspetta.

MasterChef Italia 10, una nuova sfida e due ospiti importanti

In questa nuova puntata, gli aspiranti chef dovranno destreggiarsi con gli ingredienti proposti dalla Mystery Box. Dovranno trasformare un piatto casalingo in uno molto più raffinato. Infatti, si troveranno di fronte una preparazione a base di pasta.

Come sempre, dopo aver ispezionato i piatti di tutti e diciotto i concorrenti, i giudici assaggeranno solo i tre ritenuti più degni. La persona che si aggiudicherà la sfida della Mystery Box otterrà un vantaggio non indifferente per l’Invention Test.

Chi vincerà potrà fare la conoscenza di due promesse della cucina italiana under 30: la 25enne Solaika Marrocco de Primo Restaurant di Lecce e la 27enne Stella Shi. Quest’ultimo è il fiore all’occhiello della cucina cinese a Roma. Questi chef proporranno dei piatti che il vincitore assegnerà agli altri concorrenti, così da svantaggiare i suoi avversari.

La persona che eccellerà nell’Invention Test otterrà un vantaggio nello Skill Test. Esso Questa prova è divisa in tre parti: a ogni round, i migliori potranno guadagnarsi la balconata, mentre gli altri concorrenti continueranno fino ad arrivare all’ultimo step. A quel punto i giudici sceglieranno chi eliminare.

Anche questa volta, il programma saprà tenere i telespettatori incollati allo schermo. Tutti gli aspiranti chef sono agguerritissimi e pronti a dare il meglio per aggiudicarsi un posto nel prossimo episodio.