Lupin su Netflix, chi è il protagonista Omar Sy: età, foto, carriera

La nuova serie di Netflix, Lupin, disponibile dall’8 gennaio, vede come protagonista l’attore francese Omar Sy.

Netflix ha scelto di produrre una nuova serie televisiva, che racconterà le avventure di “Lupin”, in una reinterpretazione moderna delle avventure del personaggio inventato da Maurice Marie Emile Leblanc. La serie sarà disponibile sulla piattaforma digitale da domani, 8 gennaio 2021.

L’Arsène Lupin nella rivisitazione del 2021 prodotta da Netflix, è interpretato dall’attore francese di origini senegalesi e mauritane Omar Sy. L’attore è nato il 20 gennaio 1978 da una cameriera e un operaio immigrati in Francia ed è il quarto di otto figli. Da lui i genitori si aspettassero che riuscisse a prendere il diploma e a trovare un lavoro ma, per puro caso, Sy ha trovato la sua passione. Un giorno ha accompagnato un amico speaker a Radio Nova per la puntata pilota di un programma, ma non essendoci ospiti, il giovane inventa il personaggio di un calciatore nigeriano. Così alla fine degli anni ’90 inizia a farsi conoscere per la sua verve comica e viene chiamato alla radio per fare i personaggi telefonici in coppia con Fred Testot.

Omar Sy, il successo e la vita privata

Dalla radio, Omar Sy si sposta a Canal+, partecipando a diversi programmi televisivi insieme all’amico comico Fred Testot: con lui dà vita al programma “Omar et Fred: le spectacle“, che ha molto successo. Inizia a partecipare anche a produzioni cinematografiche ma il ruolo che lo consacra è quello di Driss in “Quasi Amici“, pellicola del 2011, per la quale vince il Premio César come migliore attore.

Il grande successo del film lo porta ad essere scritturato per due blockbuster: “X-Men – Giorni di un futuro passato” nel ruolo del mutante Alfiere e in “Jurassic World“, il quarto capitolo della saga di Steven Spielberg, nei panni di Barry Sembène. Nel 2018, invece, partecipa al nuovo progetto di Netflix nei panni di Arsenio Lupen. Prenderà parte anche al sesto capitolo della saga di Jurassic Park, che è previsto nelle sale per il 2022. Omar Sy è sposato ed è padre di cinque figli.