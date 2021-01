Restituisce 200 euro, dopo una settimana ne vince 75mila alla Lotteria

Prima il nobile gesto di restituire 200 euro, poi la Dea bendata la premia con una vincita di 75mila alla Lotteria: che storia incredibile!

A volte i buoni gesti vengono premiati. Così com’è avvenuto in provincia di Valladolid, in Spagna, a Laura Reinoso, che è stata protagonista di un nobile gesto il 31 dicembre dopo aver ritrovato una borsa con 200 euro all’interno. L’ha restituita grazie anche al nome del proprietario presente: così dopo una settimana è stata premiata con il secondo premio della lotteria nazionale del 6 gennaio vincendo 75mila euro. Come svelato dal portale 20minutos.es la donna di 41 anni gestisce e lavora nel bar di famiglia ha svelato tutta la sua felicità: “Ora sto festeggiando come una pazza. Nel 2013, per un numero soltanto alla Lotteria, non ho vinto quasi due milioni di euro”.

Lotteria Spagna, la storia incredibile di Laura

Così la stessa donna ha raccontato il suo gesto nobile di fine dicembre al portale spagnolo: “Non mi sembrava giusto appropriarmi di soldi che non erano miei. Credo anche un po’ nel karma, alla fine quei soldi mi sono arrivati con gli interessi. Non voglio fare spese folli ora, preferisco gestire la vincita con oculatezza e magari andando in pensione prima del tempo”. Infine ha concluso condividendo la sua gioia: “Vorrei non dover lavorare fino a 67 anni, ma smettere molto prima e godermi la vita. Ho anche una casa in vendita, così posso incrementare i soldi a disposizione per un futuro più tranquillo”. Una storia incredibile che ha premiato ancora una volta l’onestà dei cittadini.