Lorella Cuccarini positiva al Covid: assente nella prossima puntata di Amici. La nuova maestra di danza, del seguitissimo programma di Canale 5, non ha potuto prendere parte alle registrazioni a causa del contagio.





La Cuccarini fortunatamente non dovrebbe avere gravi sintomi. Il pubblico potrà vederla in collegamento da casa, nel corso della puntata in onda il prossimo sabato pomeriggio. Ecco cosa è successo nel corso della registrazione.

Lorella Cuccarini positiva al Covid: la nuova maestra di danza sarà assente nella prossima puntata di Amici

E’ stata registrata oggi la prima puntata del nuovo anno di Amici di Maria De Filippi. Il seguitissimo programma di Canale 5 non avrà, nel primo appuntamento del 2021 con il suo pubblico, tutto il corpo docente al completo. A causa del contagio da Coronavirus, non potrà infatti essere in studio la nuova maestra di danza, Lorella Cuccarini.

La showgirl non potrà prendere parte in presenza al programma, in quanto è risultata recentemente positiva al Covid-19. Le condizioni di Lorella sono fortunatamente buone e i suoi sintomi sicuramente non gravi. Il pubblico infatti potrà in ogni caso vederla partecipare al programma televisivo tramite un collegamento dalla sua abitazione.

Nel frattempo la showgirl non si è pronunciata sui social in merito a questo argomento. L’ultimo post su Instagram risale alla notte di Capodanno. In quella occasione la Cuccarini aveva pubblicato una fotografia della sua famiglia, commentando l’immagine: “Un Capodanno particolare”. Che avesse voluto dare, a tutti i suoi fan, con la parola “particolare”, un indizio sulla sua condizione di positività al virus? Oppure ha avuto notizia di essere stata contagiata solo più tardi? Scopriremo, nel corso della puntata di sabato prossimo, se Lorella vorrà o meno approfondire i particolari della sua condizione.