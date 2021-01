Loredana Errore paralizzata dopo l’incidente: il racconto choc

Per 7 lunghi anni Loredana Errore, protagonista di Amici, è stata lontana dai riflettori: “Paralizzata in un letto d’ospedale”.

Ai telespettatori di Amici, e non solo a loro, il nome di Loredana Errore non suona certo nuovo. Non tutti sanno però che nel passato dell’ex concorrente del talent, classificatasi seconda nel 2010 dopo Emma Marrone, c’è un’esperienza drammatica: un gravissimo incidente stradale che le ha cambiato la vita, costringendola a una lunga riabilitazione prima del ritorno sulle scene.

Loredana Errore ha raccontato quell’esperienza in C’è vita, il nuovo album pubblicato per celebrare i suoi primi dieci anni di carriera: “Sono dieci anni ma è come se ne fosse passato uno – dice -, tra episodi felici ed eventi che mi hanno messa alla prova. La vita stessa è un valore per ognuno di noi, dobbiamo veramente metterla al centro. Bisogna crederci, darle fiducia, e soprattutto avere pazienza e credere in noi stessi. Sono questi tutti gli ingredienti che mi hanno portata a questo disco”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La lezione di Loredana Errore

Era il 2012 quando un terribile incidente fermò la carriera di Loredana Errore proprio mentre era all’apice. La cantante stava tornando a casa dopo un concerto e dopo lo schianto rischiò di rimanere paralizzata. Nonostante lo scetticismo dei medici, però, la sua guarigione è stata completa.

Leggi anche –> Loredana Errore: il tragico incidente di cui è stata vittima

“Questo avvenimento lo considero un miracolo – ha confessato l’artista al Corriere della Sera -, non ho fatto altro che sperare e credere nel dono che il Signore mi ha dato”. E “oggi poter testimoniare che la vita è qualcosa di prezioso, e raccontarlo con la musica, è un impegno, un onore e una grande gioia”, conclude.

Leggi anche –> Loredana Errore, chi è: carriera, curiosità e vita privata