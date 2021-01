Charles Martin Smith deve molta della sua fama di attore al personaggio di Oscar Wallace ne “Gli intoccabili”. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Charles Martin Smith è un noto attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. Attivo anche in teatro e in televisione, è conosciuto soprattutto per l’interpretazione del personaggio di Terry “il rospo” Fields nel film del 1973 diretto da George Lucas American Graffiti e per quella di Oscar Wallace in The Untouchables – Gli intoccabili di Brian De Palma del 1987. Scopriamo qualcosa di più sul suo conto.

Charles Martin Smith prima e dopo “Gli intoccabili”

Charles Martin Smith nasce il 30 ottobre 1953 a Los Angeles, nel sobborgo di Van Nuys (San Fernando Valley), figlio del cartoonist Frank Smith e nipote del disegnatore e regista Paul J. Smith, attivo ai Walter Lantz Studios. Quando il padre viene chiamato a dirigere in Francia il ramo in lingua inglese di una casa di produzione del cinema d’animazione, si trasferisce con la famiglia a Parigi e vi trascorre tre anni. Dopo il diploma alla Glover Cleveland high school di Los Angeles-Reseda, frequenta la California State University di Northridge ricevendo il Bachelor of Arts per il teatro.

Nel 1986 Smith ha diretto come regista il film horror Morte a 33 giri, prodotto da Dino De Laurentiis. E’ stato poi tra i registi impegnati nelle riprese della serie tv Space: Above and Beyond (1995). In seguito ha diretto il film Air Bud e due miniserie della Hallmark Entertainment: Roughing It (2001) e Icon (2005).

Smith ha scritto e diretto The Snow Walker (2003), basato su un racconto di Farley Mowat, che gli ha fatto guadagnare nove nomination ai Genie Award, fra cui quelle per il miglior film e la migliore regia. Nel giugno 2007 ha diretto Stone of Destiny, basato su sceneggiatura propria, e ha chiuso il gala di presentazione del 2008 al Toronto International Film Festival.

Per quanto riguarda la vita privata, Smith si è sposato con Ursula Martin, con la quale ha avuto un figlio e da cui ha poi divorziato, e vive a Vancouver, in Canada dagli anni ’80 e continua a lavorare come autore, produttore, regista e attore in ambito cinematografico.

