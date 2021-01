Gli Intoccabili è una storia vera, chi era Eliott Ness: la sua incredibile vita

Eliott Ness fu al comando della squadra di investigatori, nota come “Gli intoccabili”, che riuscì a trovare le prove per far condannare Al Capone. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Eliot Ness è stato un importante poliziotto statunitense. In qualità di agente del Bureau of Investigation, l’attuale FBI, prestò servizio al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti durante il periodo del proibizionismo. È conosciuto soprattutto per essere stato al comando della squadra di investigatori, nota come “Gli intoccabili” (da cui il famoso film), che riuscì a trovare le prove per far condannare Al Capone per evasione fiscale. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Eliott Ness

Eliott Ness nasce a Chicago il 19 aprile 1903. Inizia la carriera di investigatore per la Retail Credit Company di Atlanta (Georgia) e in seguito viene assegnato al territorio della sua città, dove svolge indagini relative ai crediti. Ritorna all’ateneo per frequentare un corso di criminologia, conseguendo un master universitario in questa materia.

Nel 1927 Ness entra a far parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e lavora con l’Ufficio del proibizionismo di Chicago. In seguito all’elezione del Presidente Herbert Hoover, al Ministro del Tesoro Andrew Mellon viene specificamente richiesto di catturare Al Capone. Il governo federale affronta il problema da due diverse direzioni: evasione fiscale e violazione del Volstead Act. Ness viene scelto come capo delle operazioni per quest’ultimo aspetto: deve individuare le distillerie clandestine e le rotte di approvvigionamento di Capone.

Data la corruzione dilagante nel corpo di Polizia di Chicago, Ness scandaglia tutti gli archivi degli agenti per mettere insieme un team affidabile, prima di 50 agenti, poi ridotti a 15 e infine a 11, chiamati “Gli intoccabili”. Le incursioni contro depositi e distillerie clandestine iniziano immediatamente: nel giro di 6 mesi Ness afferma di aver privato le distillerie di oltre 1 milione di dollari di guadagni. La fonte principale delle informazioni è un’estesa operazione di intercettazioni. Un tentativo di Capone di corrompere gli agenti di Ness viene colto al volo da Ness stesso per farsi pubblicità. Ness sopravvive a un certo numero di tentativi di assassinio, mentre uno dei suoi più stretti amici viene ucciso.

Conclusa la carriera di agente, Ness tentò anche la strada della politica come sindaco di Cleveland, ma fu un’impresa fallimentare. Deluso, l'”intoccabile” investì tutti i suoi risparmi in attività e affari poi rivelatisi sbagliati. Rimasto solo e con una montagna di debiti, morì a Cleveland il 16 maggio 1957, a 54 anni, stroncato da un infarto dopo una lunga dipendenza dall’alcol.

