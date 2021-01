GF Vip, arriva l’aereo di Natalia: la reazione di Andrea Zelletta

Sopra la Casa del GF Vip è finalmente arrivato l’aereo di Natalia Paragoni per Andrea Zelletta. Ma come l’ha presa il gieffino?

In questi ultimi giorni si è parlato molto della presunta crisi tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, soprattutto da quando Dayane Mello ha lanciato la bomba del presunto tradimento di Natalia. L’influencer, però, ha scelto di diffidare il “Grande Fratello Vip“, terminando così il gossip riguardante la sua relazione.

Natalia Paragoni ha scelto di non voler più parlare in pubblico della sua relazione con Zelletta, ma aspetterà il momento della sua uscita per parlarne direttamente con lui. Il gieffino è entrato in crisi non potendo parlare con la sua fidanzata, ma i suoi coinquilini gli hanno consigliato di fidarsi delle sensazioni che ha provato guardandola negli occhi. L’influencer, dal suo canto, non si è limitata a diffidare il “Grande Fratello Vip“, ma anche la stessa Dayane Mello. Per tranquillizzare il suo compagno definitivamente, però, ha scelto di inviargli un aereo con un messaggio che non lascia dubbi: “Noi più forti di tutto, ti amo. Naty“.

L’aereo di Natalia commuove Andrea Zelletta

Andrea Zelletta è rimasto felicissimo della sorpresa della sua Natalia e ha continuato a guardare il cielo finché l’aereo non si è ritirato, godendosi il suo messaggio e continuando a ripetere “Ti amo amore mio” all’infinito. Tra i coinquilini, molti si sono complimentati con la ragazza per aver scelto di tutelare la privacy della loro relazione e per la sorpresa fatta al gieffino.

Zelletta ha ammesso all’amico Pierpaolo Pretelli di aspettarsi un gesto simile dalla sua fidanzata, perché aveva la sensazione che gli avrebbe fatto una sorpresa. L’amico era felicissimo per Andrea e Natalia e li ha invitati a sposarsi al più presto. Insieme a lui, anche gli altri coinquilini si sono congratulati con il giovane e con il gesto della Paragoni.