Elga Enardu è finita in ospedale: le sue condizioni

L’ex tronista di Uomini e Donne, Elga Enardu, è finita in ospedale. La giovane ha aggiornato i suoi fans riguardo le sue condizioni di salute.

L’ex tronista di “Uomini e Donne” Elga Enardu ha comunicato ai suoi followers di Instagram che è stata ricoverata in ospedale sotto la festività dell’Epifania. La giovane ha comunicato di essere stata degente presso il Policlinico Universitario Duilio Casula di Cagliari.

Nelle ultime ore Elga Enardu ha raccontato ai suoi seguaci di essere stata sola dal momento in cui è stata ricoverata in ospedale, in quanto a causa dell’emergenza sanitaria non è possibile per i parenti fare visita ai pazienti. L’ex tronista ha presentato nelle sue Stories la sua nuova compagna di stanza, arrivata proprio oggi al Policlinico Duilio Casula. Sembrerebbe però che la giovane sia stata dimessa e anche sua sorella Serena Enardu ne ha annunciato la bella notizia. Le due si sono mostrate molto unite su Instagram e si sono scambiate un lungo abbraccio, esultando al grido di: “Non ci ammazza nessuno“.

LEGGI ANCHE -> Pago, Serena Enardu è il passato: “Pronto per una nuova storia”

LEGGI ANCHE -> Serena Enardu | la verità dietro a Pago ed alla denuncia a Zorzi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐸𝑙𝑔𝑎 𝐸𝑛𝑎𝑟𝑑𝑢 🐾 (@elga_enardu)

Elga Enardu, le ragioni del ricovero in ospedale

Elga Enardu ha fatto preoccupare moltissimo i suoi fans in seguito alle Stories su Instagram in cui si è mostrata in un letto di ospedale. L’ex tronista di “Uomini e Donne” ha accusato un malore che l’ha costretta a rivolgersi al Pronto Soccorso. Anche Serena aveva condiviso con i suoi followers la paura per la salute di sua sorella.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Serena Enardu si è detta molto addolorata per sua sorella, che ha trascorso le festività in ospedale. Inoltre, ha rivelato di non essere stata in grado di vedere la sua gemella a causa delle norme anti-Covid. L’influencer ha poi rivelato ai suoi followers per i messaggi di pronta guarigione per Elga, la quale ha detto che: “Sono una roccia e supererò anche questa“. La giovane sembra che sia stata ricoverata per appendicite, ma nelle prossime ore dovrebbe aggiornare i suoi fans su cos’ha avuto.