William e Harry pronti a riconciliarsi? Presto l’incontro a Santa Barbara

La rottura tra i due figli di Lady D ha fatto a lungo discutere. Sembrerebbe però che William e Harry siano finalmente pronti a riconciliarsi.

Le ultime vicissitudini all’interno della Famiglia Reale inglese hanno fatto molto chiacchierare. Uno degli argomenti più scottanti è senza dubbio stato la rottura tra William e Harry. I rapporti tra i due fratelli infatti, dal momento dell’allontanamento di Harry dalla Corona in poi, si sono raffreddati sempre di più. Sembrerebbe inoltre che un gesto in particolare compiuto dal figlio minore di Carlo e Lady D abbia fatto decisamente uscire dai gangheri sia William che la moglie Kate Middleton. Alcune fonti però hanno nelle ultime ore rivelato una scottante notizia. Pare proprio che i due fratelli siano in procinto di percorrere la via della riconciliazione. Leggiamo insieme qualcosa di più.

Sembrerebbe dunque che i due principi stiano facendo dei passi avanti, intenzionati sempre di più a riallacciare i rapporti. La notizia è stata recentemente fornita da una fonte all’Us Weekly, ed i lettori l’hanno accolta con gioia ed entusiasmo. Secondo l’insider, l’allontanamento tra i due fratelli è stato reale, e le ricadute dei due principi sono state “brutte ed incredibilmente intense“, talmente tanto che molte persone hanno creduto l’ipotesi della riconciliazione altamente improbabile.

William e Harry hanno però superato tutte le aspettative, sorprendendo piacevolmente il pubblico. Decisi dunque a sotterrare l’ascia di guerra, i due fratelli sembrerebbero pronti a chiarire e risolvere le loro divergenze. La stessa Famiglia Reale si è mostrata entusiasta di fronte alla notizia, persino la regina in carica, Elisabetta II. I due figli di Lady D si incontreranno durante il corso del 2021, secondo quanto raccontato dalla fonte. William e Kate voleranno fino a Santa Barbara per andare a trovare i Sussex, che li accoglieranno a braccia aperte. Il mondo intero è dunque in attesa di vedere finalmente i due fratelli e le rispettive famiglie riunite.

Harry e Meghan: la situazione attuale dei Sussex

Recentemente un’altra fonte ha fornito ai media alcune informazioni in merito all’attuale situazione dei Sussex. Pare che tra Harry e Meghan Markle le cose stiano procedendo bene. Il 2020 non è stato un anno facile per la coppia, che ha dovuto affrontare durante l’estate un aborto spontaneo. La situazione è comunque al momento tranquilla, e i due coniugi sono riusciti a superare insieme tutte le difficoltà, rimanendo uniti più che mai.